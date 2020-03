Mucizeleri Yaşamanın İlk Adımı: Ne İstediğini Belirlemek

Hayatımızda mucizeler istiyoruz, Evrenin bize yardımını bekliyoruz. Peki ne istediğimiz konusunda net miyiz? Şu anda sihirli değneğiyle bir peri belirse ona isteklerimizi sıralayabilir miyiz?

Haydi gelin hedeflerinizi bir daha hatırlayın, değişiklikler yapın hatta yeni hedefler ekleyin. Ne dersiniz? Hazır mısınız? Haydi başlayalım!

İlk soru: Ne istiyorsunuz?

Hedeflerinizi yazarken sadece 2016 için sınırlamak zorunda değilsiniz, şu anda "hayatınızda neler istiyorsunuz" yazın;)

Birçok kişi, ne istemediğini, nelerden hoşlanmadığını, nelerin canına tak ettiğini sıralar; fakat “NE İSTEDİĞİ” kısmına gelince bir sessizlik olur. Aslında çoğunlukla vardır içimizde o istekler. Ama nedense dillendiremeyiz bile. Neden? Biz isteklerimizin arkasında duramaz, cesaretle söyleyemezsek, Evren nasıl bilip bize onları getirecek? Evren ağzımızdan çıkan herşeyi bir hedef olarak algılıyor ve onun için "negatif" diye birşey yok. Yani; ne istemediğimizi söylediğimizde, biraz daha o istemediğimiz şey hayatımızın içinde olmaya devam ediyor.

O zaman "hedefleri belirlerken" nelere dikkat etmelisiniz?

1- Yazmak

Yapılan araştırmalar en iyi öğrenmenin Yazmak, Görmek ve Dinlemek eylemlerinin bir arada gerçekleştirildiği faaliyetler sırasında olduğunu göstermektedir. Hedeflerinizi "yazın" ve kendinizi bu hedefe adadığınızı, kanıtın da bu olduğunu kendinize gösterin.

Hedefinizi somutlaştırın

2- Pozitif İfade

Yukarıda da bahsettiğim gibi bilinçaltı negatif anlamaz, bu nedenle “Yalnız olmak istemiyorum” dediğinizde kendinize daha fazla “Yalnız olmak” ı; “Borçlarım bitsin istiyorum” dediğinizde de daha çok “Borçlu olmak” durumlarını çektiğinizi unutmayın.

Amacınıza ulaştıracak hedeflerinizin POZİTİF ifadeler olduğundan emin olun.

3- Spesifik Olmak

Net, ölçümlenebilir ve size özel hedef seçin.

Bu örneği vermeyi çok severim:

Açsınız ve salata yemeye karar verdiniz. Eğer salatanızı nasıl yapmak istediğiniz net değilse markete gittiğinizde belirli durumlar yaşarsınız;

-Sağa sola bakar rüzgar nereden eserse seçimlerinizi yaparsınız,

-Vakit kaybedersiniz çünkü ne aradığınızı bilmiyorsunuzdur,

-O anda birşeyler alırsınız ama eve gelip salata yapmaya başlayınca sizin sevdiğiniz salata ile alakası olmadığını fark edersiniz vs vs vs…

Ne demek istediğimi anladınız.

Spesifik ve Net hedef, sizi yolunuzda tutacak, o fırsatları önünüze getirecek ve sizin seçimlerinizi hizalı gerçekleştirmenizi sağlayacaktır.

4- Heyecanlanmak

Eğer yazdığınız hedefler sizde kalp çarpıntısı, karnınızda heyecan kasılmaları, enerjik hissetmek, biraz korku duymak gibi durumlara yol açmıyorsa silin gitsin. Ya o hedef çoktan olmuştur veya sizin istediğiniz bir şey değildir. Aileniz istiyor diye "evlilik" veya bütün arkadaşlarınız terfi aldı diye "terfi" istemek... Yazsanız bile sizin isteğiniz değil ki! Sizi motive etmeyecek ki! O değişim direncini aşmanıza, o hedef için uğraşmanıza değecek bir HEDEF olmalı:

Yazdığınız hedefler “SİZİN HEDEFİNİZ” olmalı!

Bu adımları her hedef çalışması için uygulayabilirsiniz; iş, para, ilişki, yetenek, duygu…

Sonrası mı?

Adım atıp, hedefinize ulaşmanızda faydası olacağına inandığınız aksiyonları almak. Yeter ki siz niyetinizi belirleyin ve bir adım atın!

Yogi Bhajan' ın da söylediği gibi "Zaman geldiğinde, başlayın, baskı ortadan kalkacaktır"*

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu

*Original: "When the time is on you, start, and the pressure will be off."