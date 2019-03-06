Muhteşem Güç: Feminen Enerji

"Siz evrenin çekirdeğisiniz. Siz başlangıçsınız. Siz kainatın efendisisiniz. Siz merkezsiniz, siz güçsünüz, siz annesiniz. Kendinize güvenin. Tek yapmanız gereken bu. Siz yönetmek için doğdunuz. Yaratılışın kuralı budur." (Yogi Bhajan)

Kundalini Yoga' yı 1969'da Amerika Birleşik Devletleri'ne taşıyan ve bugün bu bilgeliğe ulaşmamızın kapılarını açan, Kundalini Yoga ustası Yogi Bhajan, biz kadınlara içimizdeki gücü yukarıdaki sözlerle hatırlatıyor. Yıllarca bastırılan, korkulan, unutturulan bu güç, artık bizi çağırıyor. Biliyoruz ki, "biz" olmazsak "hayat" olmaz, #kadınolmasa yaratım olmaz.

Peki, nasıl zaten sende olan bu enerjiyi uyandırabilirsin? Aşağıdaki 5 tekniği uygula. İlk andan itibaren içindeki bu muhteşem gücü fark edeceksin.

1- Doğa ile buluş

Doğa Ana bizler için "olmazsa olmaz". O bize yaşamı gösterir. O bizdeki yaşam enerjisini hatırlatır. Öyleyse; doğaya çık, toprağa dokun, kendini çimlerin üzerine at. Bahar kapıda, ilk fırsatta toprak ile buluş!

2- Meditasyon hayatının bir parçası olsun

Feminen enerji "olma" halidir. "Yapmak", yani sürekli hareket etmek yerine, "olma"yı seç. Durmaya izin ver. Senin, dışarıdan birşeylerle kendini tamamlamaya ihtiyacın yok. Sen "tam ve bütünsün". Bunu hatırlamak için kendine dön. Meditasyon bunun için zevkli, kolay ve hızlı bir yoldur. Örneğin; 16 saniyede kendini rahatlatabilirsin:

-Derin nefes alırken içinden 4'e kadar say

-Nefesini tut, yine içinden 4'e kadar say

-Nefesini bırakırken içinden 4'e kadar say

-Nefesi dışarıda tut ve tekrar nefes almadan önce içinden 4'e kadar say

Şimdi gözlerini kapat ve tekrarla.

3- Herşeydeki güzelliği kutla

Feminen enerji güzelliğin kendisidir. Bulutlara bakıp oradaki güzelliği görmek, bir bebeğin gülüşündeki güzelliği kutlamak ya da kahvaltının sunumundaki detayları takdir etmek... Güzelliği görmeye aç kendini ve hayatının her anına dahil et.

4- Hayatına kristalleri dahil et

Pembe kuvars taşı rahatlatıcıdır. Kalp çakrası üzerine çalışır. Aşk taşı olarak da bilinir. Rahatlık, huzur ve güven hisleri için, pembe kuvarsın gücünden yararlan. Feminen enerji, rahatlık, huzur ve sevgi olan ortamda kendini ortaya çıkaracaktır.

5- Kendine öncelik ver

Sona bıraktım ama bu maddenin en önemlisi olduğunu söylemek zorundayım. Kendini en son ne zaman şımarttın? En son ne zaman sırf çiçekleri sevdiğin için kendine çiçek aldın? Feminen enerji üzerine çalıştığım danışanlarıma ilk verdiğim ödev; kendilerine vermekte en çok zorlandıkları şeyi vermeye başlamalarıdır. Bu; zaman, ilgi, önem ya da sevgi olabilir. Çünkü; içerideki zenginliğini kendinle paylaşmadığın zaman bunu dışarıdan beklersin. Hatırlaman gereken ise, aradığın herşeyin zaten sende var olduğudur. Unutma, sen kadınsın. Sen kainatın efendisisin. Sen olmasan yaşam olmaz. #kadınolmasa hayat olmaz.

Kadın olmamızın gücünü, önemini ve değerini her zaman hatırlatmamız dileğiyle. Kadınlar günümüz kutlu olsun!

Sevgilerimle,



Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



