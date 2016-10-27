Mutlu olmayı mı, haklı olmayı mı seçiyorsun?

Eşinizle, sevgilinizle tartıştınız; keyifsiz, kızgın, kırılmış yani mutsuz hissediyorsunuz.

Eğer size "Haklı olmayı mı, Mutlu olmayı mı tercih edersin?" diye sorsam, ne cevap verirsiniz?

Biliyorum bir tarafınız "Ama ben haklıyım, bunu bunu bunu yapmalı veya şu şu şu hatayı yaptı" diyor, fakat yine biliyorum ki içinizdeki bir taraf ise "BEN MUTLU OLMAK İSTİYORUM" diyor.

İlişkilerimiz bizim en büyük spiritüel öğretmenimizdir. Bize sürekli olarak bir seçim hakkı sunar; SEVGİyi seçmek veya seçmemek.

Şimdi size vereceğim tarif hem benim ikili ilişkilerimde hem de danışanlarımın ikili ilişkilerinde çok büyük fark yarattı. Çünkü kabul edelim en çok yakın ilişkide olduğumuz kişilere kırılıyoruz, onlara kızıyoruz. Neden? Çünkü en çok beklentimiz onlardan;)

1. Adım:

Öncelikle ortada bir tartışma var ise, kabul edelim siz de bunun bir parçasısınız. Çözümün bir parçası olmanızın önünde duran "Haklı Olma İhtiyacınız"ın nereden geldiğini bulmaya ne dersiniz?

-Neyi ispatlamaya çalışıyorsunuz?

-Neden korkuyorsunuz?

-Bu tartışmadan haklı çıkarak neyi elde etmeye çalışıyorsunuz?

Bu soruları kendinize sorun ve cevapları ile yüzleşin, fark edin. Çünkü içinizdeki bir korkunuz, bir sınırlandıran düşünceniz sizi bu durumda tutmaya devam ediyor ve ilişkinizin en çok ihtiyacı olan, sizi ilişkide tutan şey olan "sevgi"den ayırıyor.

Bunu fark etmek ve bu haklı olma ihtiyacınızın kaynağını bulmak bile sizi mutluluğa bir adım daha yaklaştıracak çünkü kabul edin bunu yapmadan öncesindeki kadar ona kızgın hissetmiyorsunuz;)

2. Adım:

Şimdi en başta sorduğum soruyu iç sesinizin cevabını dikkate alarak cevaplandırın: MUTLU OLMAYI seçin!

İçinizden bunu tekrarlayın: "Mutlu olmayı seçiyorum"

3. Adım:

Evet ilk 2 adımı başarıyla gerçekleştirdiyseniz, şimdi son 1 adım kaldı; "affetmek".

En çok bunda zorlanıyor herkes, çünkü genel tepkimiz "Nasıl yani, o yanlış yaptı ben niye ona bunu yapayım ki?" oluyor:) Çünkü farkında olmuyoruz Ego'yu dinlerken aslında affetmenin bizim için yaptığımız birşey olduğunu!

Affetmeyi kendiniz için yapın. Aynı döngüyü hayatınızda sürdürmek istemiyorsanız, istemediğiniz şeylerin tekrarlamasını istemiyorsanız affedip yeni ve istediğiniz şeylere yer açın hayatınızda. Affetmek demek bu olayı sevdiğiniz ve hayatınızda tekrar olmasına izin verdiğiniz anlamına gelmez; tam tersi bu olayı arkanızda bıraktığınız, özgürleştiğiniz ve tekrar ona odaklanmayacağınız, yani tekrar hayatınızda olmasına izin vermeyeceğiniz anlamına gelir. EGO unutturmak istemez, EGO sürekli hatırlatmak ister çünkü EGO korku ile beslenir. Fakat korkup, sürekli odaklandığımız ve kontrol etmeye çalıştığımız şeyler hayatımızda kendini göstermeye devam eder. Çünkü zihnimiz neye odaklanırsa onu yaratır.

Peki nasıl mı affedeceksiniz?

"İstemenin ne kadar kuvvetli olduğunu biliyor musunuz?"

Niyet etmek ve istemek, bu seçimi yapmak sizin için bütün taşları yerine koyacak. Bunu destekleyecek bir cümle de isterseniz, Evren'e "Ben bu kişiyi, bu durumu arkamda bırakmak, affetmek istiyorum; ne yapmalıyım bana göster, bana yardım et" diye söyleyin.

Evren sizin isteğinize cevap verecek ve o anda bile Mutluluk seviyenizin yükseldiğini hissedeceksiniz. Çünkü seçim yaptığınız anda Mutluluk hayatınızda kendini gösterecek.

Çünkü "Mutluluk sizinle başlar"

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı