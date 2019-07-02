Mutluluğu Çocuklardan Öğren

Biraz da biz çocuklardan öğrenelim mi?

Çocuklar için çok doğal ama bizlerin yıllar içinde unuttuğu bazı temel alışkanlıklarla hayatımızı çok daha mutlu ve bizi tatmin eder şekilde yaşayabiliriz.

Nasıl mı?

1- Seni üzen konularda takılı kalma

Kaç kere çocukların bir konuda ağlayıp, sızlanıp ama 5 dakika sonrasında başka bir konuya yönelip "mutlu" hallerine geri döndüklerini gördün?

Büyüdükçe problemimiz bizi üzen konulardan çok, o konulara takılmaktan, saatlerce oraya odaklanmaya devam etmekten geliyor.

Bu hafta çocuk olmayı hatırla:

Üzüldüğünü fark ettiğinde, hemen seni mutlu eden şeylere odaklanıp gülümsemeye başla. Bu odak değiştirmeyi yapıp birkaç dakika yeni enerjinde kalırsan, göreceksin ki güzel ve daha yüksek enerjili şeyler seni çok daha kolay bulacak.

2- Yeni şeyler denemekten korkma

Çocuklar yeni şeylere heyecanla, merakla, ilgiyle bakarlar. Onlar korkuya değil, o yeniliğe, keşfetmeye odaklıdırlar.

Bu hafta korkuyu hissettiğin anda sor kendine:

"Korkuyu öğrenmeseydim, bir çocuk merakıyla bu konuya nasıl bakardım? Şimdi ne yapardım?"

3- Eğlen

Büyüdükçe en çok unutuuğumuz şey "eğlenmek". Sorumluluklar, yapmak zorunda oldukların...

Unutma biz istediğimizi değil, "olduğumuzu" yaşarız.

İsteklerini bir düşün. Onlar gerçekleştiğinde nasıl hissetmek istiyorsun?

Nasıl biri olmayı?

Mutlu olmayı ve eğlenmeyi istiyorsun öyle değil mi?

O zaman bugün eğlenmeye izin vermelisin ki, daha da çok eğleneceğin fırsatları hayatına çek.

Enerjin düştüğünde hızlıca odağını değiştirmek; "korkuyorum" demek yerine "heyecanlıyım, merak ediyorum" demek; ve eğlenmek. Çocuklardan öğrenebileceğimiz 3 güzel alışkanlık!

Senin favorin hangisi? Hangilerini alışkanlık haline getirmeyi seçiyorsun?

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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