Mutluysan Zenginlik Daha Kolay

Evet doğru okudun; "Zenginsen mutlu olmak daha kolay" yazmadım, "Mutluysan zengin olmak daha kolay" dedim. Neden mi?

1- Öncelikle mutlu olduğunda nasıl oluyorsun? Daha enerjik, daha keyifli, daha kıpır kıpır öyle değil mi? Daha olumlu, daha çok fırsatlara açık, daha çok dinleyen, daha çok anda kalan, daha çok şansa inanan...

Ve bu durumların hepsinde "içindeki yaratıcılığın akmasına", "üretmeye", "değer yaratmaya", "başkalarına fayda sağlamaya" kısacası "Hayata Evet Demeye" çok daha açıksın!

Yani, Evren'in sana gönderdiği zenginliği almaya kapıların açık. Aklına gelen fikri hayata geçirmek, doğru yerde doğru kişiyle buluşmak, Evren ile güven enerjisi içerisinde akışta olup berekete izin vermek çok daha kolay.

2- Bu maddeyi seveceksin:) Zengin olmayı düşündüğünde ilk aklına gelen "gelirini arttırmak" iken, aslında doğru düşünce yapısında değilsen eline para geçse de tutamadığının farkındasın değil mi?

O zaman bu da sana tüyo versin: Konu sadece parayı çekmek değil, onu doğru yerde kullanmayı bilmek.

Peki mutsuzsan ne yapıyorsun?

Daha çok DUYGUSAL HARCAMA:)

Satın alma kararlarımızın %98'ini duygusal olarak verdiğimizi düşünürsek, bütün pazarlama dünyasının seni o "şeyi alırsan kendini daha iyi hissedeceğin" fikri üzerine çalışmasına şaşırmazsın değil mi?

Kendini gözlemle, eğer mutluysan daha az şey satın alırsın.

3- Mutluysan, daha az ihtiyacın olmayan şey alırsın, ama paranı da doğru yerde değerlendirir, sana daha da çok enerji verecek, seni ileride daha da çok enerji (para) ile buluşturacak şeylere yönelik satın alma kararları verebilirsin. Panikle, yokluk enerjisiyle yapacağın her satın alma aslında senden daha çok götürürken; var enerjisiyle yaptığın, zevkine zevk katan, seni ileriye taşıyan harcamaların ise sana daha fazlasını getirecektir.

Bu da bizi tekrar 1. maddeye taşıyacak, mutlu sen "yaratıcılığını" daha da çok kullanacaksın ve daha da fazlasına izin vereceksin.

Para ile enerjin arasındaki bağlantıyı görüyorsun değil mi? Peki daha fazla paraya izin vermek için ne yapacaksın?

"Mutlu olmanın sorumluluğunu üzerine al"

Eğer sadece dışarıdaki birşeyler değişsin diye beklersen, daha uzunca bir süre bekleyebilirsin.

Eğer "bir tane" ideal ve sanki hap olarak alınacak bir teknik için beklersen, daha çok bekleyebilirsin.

Eğer "ama benim param yok" diye aklına gelen şeyleri yapmamak için beklersen, yazıyı baştan oku çünkü yumurta tavuk hikayesine dönüyor bu konu:)

Bugün gülümse. Bugün şükret. Bugün şarkı söyle. Bugün dans et. Bugün enerjini yükseltecek bir adım at.

Yarın bunu tekrarla.

21 gün boyunca tekrarla. Sadece 21 gün. Gözlemle.

Enerjini hizaladığın dönemlerde para ile ilişkin nasıl, enerjin düşükken para ile nasıl noktadasın.

Mutluluğun için somut adımlar at, çünkü sen buna değersin!

Sen bugün mutlu olmak için hangi adımı atıyorsun? İstediğin hayat senin onu gerçekleştirmeni bekliyor.

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



