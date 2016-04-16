“NE İSTEMEDİĞİMİ” Biliyorum: NYC Hayali Bölüm1

Bir çok kişinin mevcut durumundan mutsuz olsa da aynı yerde kalmasına neden olan konulardan biri “AMA NE İSTEDİĞİMİ BİLMİYORUM” düşüncesidir.

Bazen o kadar uzun süredir aynı döngünün içinde olursunuz ki mutsuz da olsanız hareket edemezsiniz, çünkü bilinmezliktense MUTSUZ olduğunuz bilinen durum size daha güvenli gelir.

Eğer bu yazıyı okurken içinizden bir ses “Evet ya” diye sesleniyorsa, kalbiniz pat pat çarpıyor, karnınıza kramplar giriyorsa fark edin; “GERÇEK SİZE / POTANSİYELİNİZE” izin vermeniz için iç sesininiz size sesleniyor; çünkü MUTLU OLMAK sizin doğuştan hakkınız;)

Miami’ye taşınırken çok neşeliydim, Amerika’ya taşınıyordum, duyduğumuz havası ortamı çok güzel bir yere gidiyordum. Rüya gibi. Fakat bir süre, 3. aydan sonra, yavaş yavaş aslında buranın benim hayal ettiğim yer olmadığını anladım. Önce mutsuz hissettim, anlayamıyordum… Sonra mutsuz hissettiğim için bir yandan da suçlu hissettiğimi fark ettim. O arka tarafta kendimi eleştiren ses “Aaa nankörlük bu, yok yani, kaç kişi bunu ister biliyor musun” diye konuşuyordu. Bir süre duymazdan geldim, ciddiye almadım.

İşte bu da bizim şüphe duyma, isteme adımını atamama, kararsız olma sürecimiz.

Bu bahsettiğim süre yaklaşık olarak 3 ay sürdü;

-Biz mi burayı beğenemedik?

-Biz mi önyargılıyız?

-Acaba burası da iyi mi bende mi sorun var?

Aslında konu buranın iyi veya kötü olması değil. Konu benim & bizim burada mutlu hissetmememiz. Yani konu "Miami'nin -yani mevcut durumun-" benim için OK olmaması.

Bunu söylediğim anda bile biliyordum ki değişim olacak. Nereye taşınırız, nasıl olacak henüz o zaman şekillenmemişti aklımda, çok da önemli de değildi. En azından bildiğim bir şey vardıysa o da BUNU İSTEMEDİĞİM idi. Ve o anda değişim başladı. Çünkü istemediğimde netleştiğim anda aslında mevcut durumun dışına çıkabildim artık başka opsiyonlara kendimi açmıştım. Ve artık kurban gibi de hissetmiyordum çünkü SEÇİM yapmıştım: “Ok şu anda bunu yaşıyorum ama değiştireceğim”. Artık Miami’de yaşamak bile eskisi kadar rahatsız etmiyordu çünkü bunun geçici bir süre olduğunu bildiğim için, tam tersi burada geçen zamanın tadını çıkarmaya odaklanmıştım.

Çünkü o anda kurbanlıktan çıkmıştım.

Ve Miami’den New York'a taşınma hikayemiz böyle başladı: “Unutmayın önce bizim enerjimiz değişir, sonra Dünyamız değişir.”

Peki sizin şu anda istemediğiniz ne var?

-Ne istediğinizi bilmediğiniz için şu anda değiştirmek için hiçbir adım atamadığınız,

-Belki nasıl olacağı kısmı kafanızı bulandırdığı için,

-Belki nasılını bildiğiniz ama o adımların nasıl gerçekleşeceği kısmı gözünüzde büyüyen, sizi kapana kısılmış gibi hissettiren ne var?

NEYİ İSTEMİYORSUNUZ???

Merak etmeyin burada bırakmayacağım ama bu ilk adım SEÇİM YAPIP GÜCÜNÜZÜ HATIRLAMA/KURBANLIKTAN ÇIKMA adımı.

Bir sonraki blogda bu kararı verdikten sonra hangi adımlarla New York'a taşınma hayalimin gerçekleştiğini paylaşacağım. O zamana kadar NEYİ İSTEMEDİĞİNİZE karar verin ve bir sonraki blogda adımlarla mucizelere izin verin.

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil ESKİCİOĞLU ÖZKAL

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

www.meditasyonum.com

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