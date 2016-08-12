Ne yaptığı onu, onun hareketi karşısında nasıl hissettiğin seni ilgilendirir

Geçenlerde bir arkadaşımla konuşuyoruz, başına gelen bir olaydan bahsediyor. Randevulaştığı adam, sözleşmelerine rağmen buluşma günü geldiğinde onu aramamış, bu da arkadaşımı çok üzmüş.

“Sen ne yaptın?” diye sordum.

Arkadaşım kişisel gelişimle ve kendiyle çok ilgilenen, kendi üzerindeki çalışmalarla hayatında birçok alanı değiştirmiş biri.

“Önce kızacaktım ama sonra ben bunu çektiğime gore bende ne yanlış acaba diye düşünmeye başladım” dedi.

“Olur mu öyle şey” dedim.

Kişisel Gelişim benim tutkum, yaşam biçimim bunu öğretmek de mesleğim. İnsanların farkındalıklarının artmasına ve kendileri değiştiğinde dünyalarının değişmesini deneyimlemelerine bayılıyorum.

Fakat unutmamamız gereken birşey var; her detayı kontrol edemezsiniz! Yani arkadaşım gidip de karşısındakinin onu ekmesini, ona saygısızca davranmasını organize etmemişti düşünceleriyle.

“Onun hareketi onun sorumluluğu, ki bence yanlış bir hareket. Fakat onun hareketi karşısında senin nasıl hissettiğin ise senin sorumluluğun” dedim.

Yani arkadaşım o kişinin onu ekmesine değil, onun hareketi karşısında "neler hissettiğine" odaklanarak değişimi başlatabilecekti.

Siz de benzer şeyler yaşıyorsanız eğer, ve sonrasında kendinize "Ben bunu niye yaşıyorum," diye soruyorsanız aşağıdaki 3 adımla kendinizi ve yaşadığınız dünyayı değiştirmeye başlayabilirsiniz. Unutmayın siz değiştiğinizde "dünyanız" değişir.

1. ADIM:

Bu olay ile ilgili kendinize söylediğiniz sözler ne; neler hissettiniz, onlara bakmaya başlayın. Örneğin arkadaşım, laf arasında “beni salak yerine koydu” demişti. Kimse size sizde olmayan birşeyi hissettiremez. İlk ağzından çıkan bu olduğuna göre arkadasım farkında olmasa da kendisini “salak” gibi gördüğünü fark etti. Ağzımızdan çıkan cümleler, kendimizle ilgili aldığımız kararları bize müthiş bir şekilde gösterir.

2. ADIM:

Karşınızdakini affedin; “Ona karşı kızgın olmamayı seçiyorum” diye söyleyin. İnanın bana sadece affetmeyi seçmeniz bile enerjinizin yükselmesini sağlayacak. Hem ne de olsa aslında bu olay sayesinde sizi sınırlandıran bir düşüncenizi buldunuz, kızgın olmaya devam etmeye ne gerek var, değil mi? ;)

Gölge düşüncelerimizi, arka planda saklanan ve bilinçli zihnimizle kabul etmeyeceğimiz yönlerimizi, yaşadığımız olaylar ve ağzımızdan çıkan cümleler sayesinde öğrenebiliyoruz.

3. ADIM:

Kendinizle ilgili yeni düşünmek istediğiniz kararınızı belirleyin!

Birçok kişi "Aaa ben böyle düşünüyormuşum, o yüzden bunu yaşamışım" diye fark ediyor ki bu çok güzel! Fakat bu düşüncenin yerine yenisini koymazsanız, aynı yerde kalırsınız. Kendinizi özgürleştirme zamanı geldi. Şimdi kim olmak istiyorsanız onu belirleme ve seçme zamanı geldi. Ve seçtiğiniz yeni düşüncenin doğru olduğunu kanıtlayan 5 açıklama bulun!

Örneğin bu örnekte arkadaşım neden akıllı olduğuna dair 5 açıklama yaptı. Bu egzersizi yaparken hem enerjisindeki değişim rahatlıkla hissediliyordu hem de arka planda kendisiyle ilgili aldığı karar dönüşüyordu!

MUCİZE, algıdaki değişimdir. Arkadaşım için mucize; "Ben akıllıyım" diye kendine söylediğinde gerçekleşti! Düşünceniz değiştiğinde, o düşüncenin doğru olduğuna dair kanıtları görmeye başlayacaksınız;)

Peki siz kim olmayı seçiyorsunuz?

Düşüncelerinizi ve varsa sorularınızı duymayı çok isterim. Bana yazın!

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

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