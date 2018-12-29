Sen Her Zaman Haklısın

Her zaman haklı çıkmak nasıl bir duygu?

Geçen gün bir arkadaşımla konuşuyorum, bana hayatının ne kadar zor gittiğinden bahsediyordu. Sürekli aksilikler onu buluyor, ne kadar çabalasa da sonuçta yine hep birşeyler eksik geliyordu, stresi de azalmıyordu... Onu sakince dinledim. İtiraz edeceğim birşey yoktu zaten:) Haklıydı. Ne kadar çabalasa da sonunda yeni birşey daha çıkıyor ve çabalamaya devam etmek zorunda kalıyordu. Konuşması bittiğinde şunu söyledim:

"Haklısın. Çünkü sen "ne söylersen" sonunda haklı çıkacaksın."

Çekim Yasası ile ilgili en temel fakat uygulamaya geçirmekte en çok zorlanılan nokta: Çekim Yasası senin her dediğini emir olarak algılayıp gerçekleştirmek için harekete geçiyor. Senin cümlelerin sonuna "istemiyorum" diye eklemen, ya da o konulardan bahsederken "şikayet ediyor" durumunda olman birşeyi değiştirmiyor.

Sen "ne"ye bakıyor, "ne"yi konuşuyor, "ne"ye odaklanıyorsan onu hayatına daha çok davet ediyorsun. Evren de çok kibar bir davetli olduğu için davete katılıyor.

Sen "hayatım çok zor" dediğinde de haklı çıkacaksın eğer "hayatın zor olması" durumuna odaklanmaya devam ediyorsan; "herşey kolaylık ve rahatlıkla gerçekleşiyor" dediğinde de haklı çıkacaksın kolaylığa, rahatlığa odaklanıyorsan.

Biliyorum çok kolay değil, zıttını yaşarken olmasını istediğin şey özelinde konuşmak. Borçların varken "bereketi", yalnız hissederken ilişkiyi. Ama sistem bu. Kural bu. Ve bu blog bugün sana bunu hatırlatsın tekrar. Odağın nerede ve sen bunun hayatında daha da çok olmasını istiyor musun?

Bu sabahı düşün mesela. Sabahtan beri aklından geçenleri ve kendine sor:

1- Bu düşüncenin gerçek olmasını istiyor muyum? (İstediğin güzel şeyleri düşünüyorsan süper, aşağıdaki maddeleri atlayabilirsin yarın sabah tekrar 1. maddeden başla kendine sormaya)

2- Burnundan derin nefes al ve ağzından nefesi bırak. Bunu yaparken düşünceyi bıraktığını hayal et.

3- Gerçek olmasını istediğim ne? diye sor kendine.

4- Bu düşünceni destekleyen 3 kanıt bul.

Örneğin aklından geçenin "Para hiç yeterli değil" olduğunu fark ettin. Bu düşüncenin hayatında hep gerçeğin olmasını istemediğine göre bunu değiştirmeyi seçeceksin, öyle değil mi? Önce nefes egzersizini yap. Sonra, daha güzel bir düşünce seç. Tamam belki diğer uç noktaya gidip "Çok zenginim" diye söyleme ama mesela şunu tekrarlayabilirsin: "Ben gittikçe daha da fazla paraya izin veriyorum". Ve bunu destekleyecek 3 örnek bul. Biraz zorla kendini tamam mı? Çünkü tersini düşünmek zaten çok kolay olsaydı, şu anda bu durumu deneyimliyor olmazdın.

Neler fark ettin, ne ile değiştirmeyi seçtin? Zihnini yönetebilirsen hayatını yönetebilirsin ve istediğin hayat senin onu gerçekleştirmeni bekliyor.

Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



