Seven İnsan Aldatır mı?

Geçenlerde okuduğum bir kitapta insan davranışlarını araştıran bir uzmana soruyorlar: “Sevdiğini söyleyen kişi aldatır mı? Aldatıyorsa, gerçekten sevmiyor mudur?”

Bir anda aklıma eskiden arkadaşlarla yaptığımız sohbetler geldi.

“Ama sevdiğini söylüyordu, şimdi nasıl böyle davranır?

“Hem bana değer verdiğini söylüyor, hem de beni böyle ihmal ediyor anlamıyorum!!!”

Uzman bu soru karşısında biraz durakladıktan sonra şimdiye kadar duyduğum en güzel cevabı veriyor:

“Ben o kişinin sevip sevmediğini bilemem. Hislerini o sevgi diye yorumluyor olabilir. Bana göre ben seviyorsam aldatmam. Ama o kişi adına konuşamam. Benim net olarak bildiğim ise, bir kişinin bana beni sevdiğini söylemesindense bana bunu göstermesini tercih ederim”

Evet sözler ve cümlelerimiz çok önemli!

Evet>Sevgilerimle,

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Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni