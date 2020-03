Spiritüel Bahar Temizliği: 7 Adımda Çakralarını Dengele

21 Mart Ekinoks, hoşgeldinnn! :)



Günler uzuyor, doğa cıvıl cıvıl renkleriyle baharı karşılamaya hazırlanıyor ve son günlerde kiminle konuşsam, bir bahar temizliğinden bahsediliyor :)

-Kışlıklar kalkıyor, yazlıklar hazırlanıyor.

-Evde bir detoks havası (Eski eşyalar atılıyor, dip bucak temizlik yapılıyor).

-Yaz için tatil planlarından konuşulup, gözler parlıyor. :)



Yenilenme enerjisi her yerde.



"O zaman, biz de spiritüel temizlik yaparız" dedim:)



Çakralarını -enerji merkezlerini- temizleyip, şarj edip, dengeleyerek ruhunu yenilemeye hazır mısın? Aşağıda her bir çakranın önemi ve onu dengelemek için hemen uygulamaya başlayabileceğin bi egzersiz önerimi bulabilirsin.



1. Çakra: Kök Çakra - Rengi Kırmızı

Kök çakramız kendimizi güvende hissetmemizi etkiliyor. Bulunduğumuz yere kendimizi ait hissetmek ve güvende olmak. Kök çakrayı güçlendirmek için kendini toprakla; yani yalın ayak yürü ve yeri hisset. Bunu açık havada parkta, kumsalda ya da dışarı çıkamıyorsan evde yap.



2. Çakra: Sakral Çakra - Rengi Turuncu

İkinci çakramıza kısaca zevk merkezimiz diyebiliriz. "Hissetmek" ile ilişkilendirebilirsin. Bu çakranın elementi su'dur. Su gibi akmak ister. Uzun duş (minimum 20 dakika) ya da küvet keyfi bu çakra üzerinde çalışacaktır.



3. Çakra: Solar Plexus - Rengi Sarı

Kendine güven, kendine değer ve isteklerini hayata geçirebilme gücü bu çakradan beslenir. Fiziksel aktivite, özellikle karın bölgesini çalıştırdığın egzersizler bu çakra üzerinde çalışacaktır. Youtube kanalımda paylaştığım Ego Eradicator meditasyonunu günlük egzersizlerine ekleyebilirsin.



4. Çakra: Kalp Çakrası - Rengi Yeşil

Sevgi vermek ve sevgi almak, bu çakranın özeti. Eğer bu çakra dengedeyse, rahatlıkla ve sağlıklı bir şekilde, sevgi alırsın, sevgi verirsin. Karşılıksız sevmek ve sevme enerjisine tekrar güvenmek bu çakrayı açmaya yardım eder. Bir kediyi sevmek gibi:)



Kalbini açmak, daha çok sevmek için yapacağın her egzersiz burası üzerinde çalışacak. Meditasyon önerisi istersen, yine bir Kundalini Yoga Meditasyonu vereceğim; Sat Kar Tar. Youtube kanalımda onun da detaylarını bulabilirsin.



5. Çakra: Boğaz Çakrası - Rengi Açık Mavi

Kendimizi olduğu gibi yansıtabilmemiz, bize özgü yaratıcı yönümüzü kendimize güvenerek gösterebilmemiz, kendimizi rahatlıkla ifade edebilmemiz bu çakra ile ilişkili. Fiziksel Dünyadan keyif almamız, olmak için geldiğimiz kişi olmamız, kendimizi ifade edebilmemize bağlı;) Gerçekleri söylemek ve serbest yazım egzersizleri bu çakrayı dengeye getirmene yardımcı olabilecek adımlar arasında.



6. Çakra: 3. Göz (6. His / Sezgi) - Rengi Çivit-

Yüksek benliğinin bilgeliği ve net vizyon burada yatar. Fiziksel dünya ile görünmeyeni görebilmek, sezebilmek için bu çakranın açık ve dengede olması gerek. Her gün düzenli meditasyon yaparak buranın açılmasını sağlayabilirsin.



7. Çakra: Tepe Çakra -Rengi Beyaz / Eflatun-

Bu çakrayı Evren'le ilişkimizin kapısı olarak düşünebilirsin. Dua etmek, ettiğin duanın duyulduğunu bilmek, Evren'e güvenmek, ona sormak ve onun rehberliğini takip etmek bu çakra ile ilişkili. Bu çakranın dengede olmasını istiyorsan; dua et, günlük düzenli meditasyon yap ve Evren'i duymaya açık ol. Diğer 6 çakranı dengeye getir.



Hayatı en yüksek düzeyde yaşayabilmemiz için, çakralarımızın açık ve dengede olmasına ihtiyacımız var. Hayatında hangi noktalarda tıkanıklık yaşadığını, zorlandığını hissediyorsan, onunla ilişkili çakra üzerinden adımlar atmaya başlayabilirsin.



Sen spiritüel bahar temizliğine hangi odadan pardon çakradan başlıyorsun? :)



