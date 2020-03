Star Wars'dan çıkarılacak 3 Yaşam Dersi - Dikkat Spoiler İçermez!

Soru: Star Wars çılgınlığını anlamlandıramayanlardan mısınız, yoksa "Amannn ne var ki bu kadar abartılacak" diye soranlardan mı?

Seriye "Kişisel Gelişim" gözüyle bakmaya ne dersiniz?

Star Wars hayranıysanız bir de spiritüel öğreti gözüyle bakmak hoşunuza gidecek, eğer "yok ben izlemedim, ilgimi çekmiyor, fantastik" diye düşünenlerdenseniz, yazıyı okuyunca belki de Star Wars serisini merak ederek izlemek isteyeceksiniz?

Uzun yıllar sadece "May the Force be with You / Güç Seninle Olsun" sözünü duyduğum, televizyonda parça parça sahnelerini izlediğim seriyi, kişisel gelişim, Evren, Güç kavramlarıyla tanıştıktan sonra izlediğimde hayran oldum!!! Ve işte o zaman, "nasıl oldu da bir fantastik film serisi bu kadar büyük kitleler takipçiler yaratır, bir döneme şekil verir" daha iyi anladım.

Çünkü farkında olsak da olmasak da;

İçimizde bir GÜÇ var ve onu yansıtan bir şeyle karşılaştığımızda hissediyoruz!

Hayranlığımı merakım izledi...

Nasıl olur da bir adam bunları böylece filmin içine yerleştirmiş, bu kurguyu düzenlemişti...

George Lucas'ın hayatını okuyunca, cevap açıktı: 20 yaşından beri Meditasyon yapan birinin "güç" ten bahsetmesi şaşırtıcı değildi.

Şimdi gelelim favorim olan; her biri başlı başına üzerine sayfalarca yazılabilecek 3 Yaşam Dersine:

1- “Your focus determines your reality.” / Odağın gerçekliğini belirler. Qui-Gon Jinn

Episode 1'de geçer.

Usta Jedi Qui-Gon Jinn, Anakin Skywalker ile konuşurken bu sözü kullanır. Hayatı dönüşümde olan küçük çocuğa yardım etmeye çalışmaktadır. Gerçekliğini onun belirleyeceğini söyler.

Ne düşünürsek, neye odaklanırsak o bizim gerçekliğimiz oluyor.

Eskiler güzel söylemiş ama maalesef odak korkudan kaçmak olduğu için şöyle öğrenmişiz, "Korktuğum başıma geldi".

Peki ya korkmayıp istediğimiz şeylere odaklansak ve izin versek nasıl olur?

2- “Do. Or do not. There is no try.” /Ya Yap. Ya da Yapma. "Denemek" Yok.

Episode 5'de geçer.

Usta Yoda, Luke Skywalker ile konuşurken bu sözü kullanır. Skywalker'ın XWing'i bataklığa saplanmıştır. Daha önce gücü taşları hareket ettirmek gibi ona göre daha kolay olan şeylerde kullanan Luke, artık XWing'i bataklıktan kurtarmak için kullanacaktır. Yoda'ya "taşları hareket ettirmek ayrı, onu çıkartmak ayrı" der. Yoda "Sadece senin zihninde farklı. Öğrendiklerini unutman (unlearn) gerek." der. Luke "Ok, Deneyeceğim" dediğinde de, Yoda "Ya Yap. Ya da Yapma. Denemek yok." der.

Sonrasında heyecanla Luke'un başarılı olmasını umarak izleriz, fakat olmaz...

Luke "çok büyük, imkansız birşey istiyorsun" diyerek gider.

Yoda gücü arkasına alarak XWing'i bataklıktan çıkardığında, Luke "inanamıyorum" der.

Yoda yine efsanevi bir yorumda bulunur "İşte o yüzden başaramadın"!

Aldığınız bir karara, aksiyona, "denemek" niyetiyle başladığınızda en ufak aksilikte "yapamadım" diye pes edecek, "olmadı" diye vazgeçeceksiniz.

Halbuki siz inandıktan ve karar verdikten sonra önünüzde ne durabilir ki?

"OL" ve "YAP"!

3- “Your eyes can deceive you. Don’t trust them.” / Gözlerin seni aldatabilir. Onlara güvenme. Obi-Wan Kenobi

Episode 4'de yer alan bir sahnedir.

Luke'un ışın kılıcı ile antrenmanı sırasında Obi Wan Kenobi ile Luke arasında geçer.

Obi Wan:Jedi, gücün kendisinde aktığını hissedebilir.

Luke: Yani bizi kontrol ettiğini mi söylüyorsun.

Obi Wan: Kısmen, aynı zamanda güç senin komutlarına da uyar.

Bu arada hareketli cisme ışın kılıcıyla vurmaya çalışan Luke başarısız olmaktadır.

Obi Wan onun gözlerini kapatacak bir kask geçirir başına ve "Bir daha dene. Bu sefer bilinçli zihnini bırak ve iç güdünü takip et" der.

Luke "Göremiyorum bile, nasıl savaşacağım" dediğinde,

Obi Wan " Gözlerin seni aldatabilir. Onlara güvenme. Hislerine izin ver" der ve Luke başarır!

Biz de sadece mevcut durumda yaşadıklarımızı gözlemler ve kendimizi bunlarla kısıtlı tutarsak, yarın aynı durumları yaşamaya devam ederiz. İhtiyacımız olan ego sesini susturmak ve iç sesimizle daha çok hareket etmek.

Gözlemlediklerimiz, iç dünyamızın dışa vuran deneyimleri. Onları değiştirmek istiyorsak önce iç dünyamızı değiştirmeliyiz.

Klasik bir örnektir, pazarlamacılar çok kullanır. Kırmızı araba almaya karar verirsiniz, sonra her yerde Kırmızı araba görürsünüz. Buna tersten bakalım. Demek ki her yerde Kırmızı araba görüyorsanız, siz Kırmızı araba düşünüyorsunuz.

Eğer Siyah araba almak istiyorsanız, etrafınızda onu görmek istiyorsanız, ne düşünmeye başlayacaksınız?

Güç Sizinle Olsun!

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

