Süt İçin Nalbura Gitmeyi Bırak: İsteklerini Doğru Yerde Ara!

Şu anda şikayetçi olduğunuz, sizi mutlu etmeyen ve ısrarla aynı yerde durduğunuz neler var? Hayallerinizle hizalı olmadığını hissettiğiniz, hizmet etmeyen ama ısrarla devam ettiğiniz...

Artık yürümeyen ilişkiniz?

-Siz ısrarla süt satın almak için çabalarken, sadece çekiç ve testere sunan!

Artık yürümeyen işiniz?

-Siz ısrarla rafların arasında süt ararken, elinize çivi batan!

Artık size hizmet etmeyen bir hoca/kitap/öğreti?

-Siz ısrarla organik süt ararken, kireç ve alçı getiren!

Ve bir düşünün, ne kadar çok kızdığınızı!

Sevgilinize/Eşinize, Yöneticinize, Çalıştığınız şirkete, Aldığınız eğitime/Okuduğunuz kitaba, Yaşadığınız şehre!

Size istediğiniz şeyi vermediği için ne kadar çok kızdığınızı düşünün!

Şimdi şu soruya açıkça cevap verir misiniz? "Neden süt almak için nalbura gitmeye devam ediyorsunuz?"

Çok yakın bir arkadaşım, aylar boyunca bir görev değişikliği beklemişti. Fakat olmuyordu. Zorluyordu, aslında iç sesi başka birşey istediğini ona söylüyordu ama o yine de mevcut yerde bu değişimi gerçekleştirmeye zorluyordu. Yöneticisi değişti, çalıştığı ortam değişti, sanki herşey onun aleyhine işliyor gibiydi. Aslında onun için çalışan Evren ona çıkmaz sokağı gösteriyordu, ama o ısrarla "burada olmalı o istediğim süt" diye rafları karıştırmaya devam ediyordu.

Ta ki kurbanlığı yaşamaya "yeter" diyene, hayatının kontrolünü eline almaya karar verene kadar!

Önce oturup ne istediğinde netleşti. Korkmadan, sınır koymadan. Ne istediğini, önceliklerini belirledi. Hayalini, isteğini yazarken bile mevcut koşullarının sınırlandırmasını hissediyordu. İdeal işini tanımladı, o işe neler katacağını, neden o iş için ideal olduğunu.

Vizyonlama yaparken çalıştığı şirkete olan bağımlılığını kopardı. Orası da olabilirdi, başka bir yer de. Şirket sadece detaydı, asıl istediği o çalışmak istediği ortam, şartlar, ve hepsinden önemlisi "nasıl hissedeceği, nasıl çalışacağı"ydı.

Ve bunu yaptıktan sadece 2 hafta sonra istediği pozisyonla yolları kesişti ve 6 yıllık çalıştığı şirket ile yollarını ayırdı. Çok sevdiği bir çalışma ortamında, çok sevdiği bir yöneticiyle ve çok sevdiği bir işte çalışmaya başladı!

Bazen bir isteğimizi hayatımıza dahil edebilmek için birşeylerden vazgeçmemize gerek olmaz; boş zamanınız varsa bir hobiye rahatça başlamak gibi.

Bazen ise mevcut şartlar bize hizmet etmiyorsa onlarla vedalaşmamız ve

vedalaşmayı yapamamamızın önündeki blokajlarımızı "korku, şüphe, suçluluk"

kaldırarak hayalimize doğru ilerlememiz gerekir...

Neler var hayatınızda bir süredir (siz o süreyi biliyorsunuz) gitmediğini, ilerlemediğini gördüğünüz, her gün sizi biraz daha aşağıya çeken ve çözüm bulamadığınız?

Tam olarak ne istiyorsunuz?

Değişim için korkularınız ne?

Hayalinizin gerçekleşmesi için üzerinize düşenleri yapmaya hazır mısınız?

Güvenin!

Siz ısrarla size süt sunmayan nalbura gitmeyi bıraktığınızda Evren önünüze şimdiye kadar gördüğünüz en güzel organik sütü satan marketi çıkaracak!

Nereden mi biliyorum? Çünkü hikayedeki bendim. Çünkü o hayalimi tanımlayıp zihnimde mevcut şirketimden ayrıldığım anda özgür hissetmeye başlamıştım. Çünkü artık doğru yolda olduğumu biliyordum. Çünkü sonraki işim gerçekten tam da istediğim gibiydi!!!

Yaşadığınız durumun sizi tutsak etmesine izin vermeyin,

İsteklerinizi Doğru Yerde Arayın!

Daha az kork, Daha çok SEV ve Daha fazla İZİN VER

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Motivasyon Konuşmacısı

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Twitter: @SevilEskicioglu

Facebook: Sevil Eskicioğlu Yaşam Koçu