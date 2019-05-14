Üzülmemen Gereken 3 Şey

Önce hep başkalarını mı düşünüyorsun?

Kendin için birşeyler yapacağın zaman karar vermekte zorlanıyor musun?

Birşeyler ters gidince ilk kendinden mi vazgeçiyorsun?

Eğer Evren'in (Hayatın) sana değer vermesini, sana aşk, huzur, bolluk, bereket, para getirmesini istiyorsan; önce sen kendine değer vereceksin. Önce sen kendine mutlu olma iznini vereceksin.

Ve bunun için, öncelikle aşağıdaki 3 durumda üzülmeyi bırak:

1- Kendini seçtiğin için

Başkasını seçtiğinde, onun için birşey yaptığında sorun yok ama, neden kendin için yaptığında var?

Başkasını şımartmak daha kolayken, neden kendini şımartmak zor?

Başkalarının istekleri önemliyken, neden senin hayallerin ve isteklerin öncelikli değil?

Senin kendini seçmen; başkalarını önemsiz bulduğun anlamına gelmiyor. Ama toplum olarak bu yerleştirilmiş: "Kendini düşünüyorsan="ben"cilsin." Ve bu da kötü birşey.

Neden "seni" düşünmem iyi birşey de, "beni" düşünmem kötü, olsun ki?

Anlamsız öyle değil mi?

Sorgulayınca bunu gördüğüne eminim ama önemli olan bunu günlük hayatına, alışkanlıklarına, her anına taşıyabilmen.

-Her sabah aynada gözlerinin içine bak ve sor: "Ne istiyorsun?"

-Her ay düzenli olarak "Ne istiyorum?" sorusu üzerine en az 1 saat kendinle vakit geçir. Sonrasında, şu an yaptıklarının ne kadarını bu isteklerin için yaptığını sorgula.

-Başkalarına "Evet" derken, kendine "Hayır" demediğinden emin ol.

2- Denediğin için

En büyük pişmanlıklar denemediğimiz şeyler içindir.

Hepimiz birgün hayata gözlerimizi kapatacağız, sence o anda "denediğin" şeyler için mi yoksa "denemediğin" için mi daha çok pişmanlık hissedeceksin?

-Evet denersen beklediğin sonucu almayabilirsin.

-Evet denersen belki kalbin kırılabilir.

-Evet denersen belki üzülebilirsin.

Peki ya denemezsen?

Hep "Acaba mı?" ile yaşamayacak mısın? ve hep "İçten içe kendine kızmayacak mısın?"

Tekne kıyıda güvende ama o kıyıda durmak için yaratılmadı ki! Sen risk almazsan belki güvendesin ama o yaşadığın hayat için mi yaratıldın?

3- Mutluluğun için

Kendimle ilgili en büyük dönüşümlerimden biri "Artık mutluluğumdan suçluluk duymamam" oldu.

Mutluluğu sen ondan büyük bir parça aldığında başkasına kalmayan bir pasta gibi düşünme.

Sen mutlu olunca başkasının hakkını almıyorsun, tam tersi ona da mutlu olunabileceğini gösteriyorsun. Ona liderlik yaparak onu da ilerlemesi için motive ediyorsun. Senin enerjin onun da yukarıya doğru çıkmasına yardım ediyor, farkında olsa da olmasa da.

Başkalarının mutlu olmasını mı istiyorsun? Kendini mutlu et!

Sevgilerimle,

Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



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