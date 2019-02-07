Uzun Soluklu İlişkinin Sırrı

İlişkilerle ilgili yapılan en büyük hatalardan biri, ilişkinin başlı başına bir yapıt olduğunu unutmamız.

İlişkinizin uzun soluklu ve sevgi dolu devam etmesini istiyorsanız; aşağıdaki 4 alışkanlığı hayatınıza dahil edin:

1- Problemlerin çözümü üzerine çalışmak

Konumuz hiç sorun olmaması değil. Herşeyde hem fikir olmak da değil. İlişkinizin uzun soluklu devam etmesini istiyorsanız; problemlerin olabileceğini kabul edin ve enerjinizi bunların çözümüne verin. Özellikle beraber "hedef" koyup, onun üzerine çalışmak, sizi daha çok yakınlaştıracaktır.

2- Açık iletişim

İletişim dediğimizde akla hep konuşmak gelir. Gerçek iletişim, dinleyerek başlar. Bir dahaki konuşmanızda bu tavsiyeme kulak verin. İlk olarak karşı tarafın konuşmasına izin verin ve onu kesmeyin. Tüm odağınızla onu dinleyin. Sonra da kendi düşüncelerinizi sakince onunla açık açık paylaşın.

3- Size özel an yaratmak

En son ne zaman sevgilinizle, eşinizle baş başa kaldınız? Sadece iki kişi geçirdiğiniz vakit olarak değil, TV kapalı, cep telefonları uzakta, tamamen birbirinize odaklandığınız anlardan bahsediyorum. Günlük hayatın koşturması ve stresi içerisinde kaybolmak o kadar kolay ki. Gün içerisinde yakınlığınızı arttıracak anları hayatınıza dahil edin. Sarılmak, öperek karşılamak, gözlerinin içerisine sevgiyle bakmak. Sevgi en güzel terapidir.

4- 1'e 5 kuralını unutmayın

Bizler negatif duyduğumuz şeyleri doğru olarak kabul etmeye, pozitiflerden daha yatkınız. Yani sevgilimizin bize söylediği bir eleştiri cümlesi bizde günler haftalar yıllarca kalırken, "Teşekkür ederim" ya da "Çok güzelsin" hemen uçup gidiyor. Bunun tersi de geçerli ;) Yani senin negatif söylediklerinin de sevgilin üzerindeki etkisi aynen böyle. Çözüm? 1'e 5 Kuralı. Her negatif söz için 5 pozitif, takdir eden, destekleyen cümle söylemek.

Bu 4'ünden kaçı şu anda ilişkinizin parçası? Şu anda ilişkin yok mu? Bu 4'ünü yaparken kendini görebiliyor musun? Kendini şimdiden ilişkine hazırlamaya başlayabilirsin.

Sevgilerimle,



Sevil Eskicioğlu Özkal

Yaşam Koçu ve Kundalini Yoga & Meditasyon Eğitmeni



