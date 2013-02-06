Sperm kalitesini arttıran besinler

Erkeğin kalbine giden yol midesinden geçer. Ancak yedikleri besinler sadece kalbini etkilemiyor. Alınan besin maddelerindeki vitamin ve mineraller sperm kalitesini ve üreme şansını arttırıyor.



İşte partnerinizin olimpik sporcular üretebilmesi için yemesi gerekenler…



Folik asit: Folik asit hamilelik öncesinde kadınların alması gereken bir mineraldir. Ancak sperm kalitesi ve DNA üretimi için erkekler de bu maddeye ihtiyaç duyar. Koyu yeşil yapraklı sebzeler folik asit açısından zengindir.



Kuruyemişler: Selenyum açısından zengin kuruyemişler sperm sayısını arttırıyor ve güçlü yüzücüler haline gelmelerini sağlıyor.



Domates: Araştırmalar domatesin içerisindeki likopenin prostat sağlığına iyi geldiğini gösteriyor.



Asitli meyveler: C vitamini açısından zengin kivi ve portakal gibi meyveler spermlerin işlevini arttırır.



Yağlı balıklar: Omega 3 açısından zengin balıklar erkek cinsel organların sağlığı için önemlidir. Ayrıca spermlerin güçlü olmasını da sağlar.



Protein: Et ve yumurta gibi protein açısından zengin yiyecekler spermlerin yüzmesini sağlayan kuyruklarının güçlenmesini sağlar.



Sıvılar: Sıvı tüketimi hayati önem taşır. Susuz vücutta güçlü spermler üretilemez. Spermlerin sağlıklı, etkili ve uzun ömürlü olması için bol sıvı tüketmek gerekir. Ancak kafein ve alkol vücudun susuz kalmasına neden olduğu için daha az tüketilmelidir.



Besin takviyeleri: Çinko, selenyum ve folik asit takviyeleri üreme şansını arttırdığı için doktor kontrolünde tercih edilebilir.