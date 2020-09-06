Süpürge Otunun Faydaları Nelerdir? Süpürge Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?

Süpürge otu, halk arasında funda bitkisi olarak tanınmaktadır.



Süpürge Otunun Faydaları Nelerdir?



Süpürge otu halk arasında, funda bitkisi olarak bilinmektedir. Her mevsim bulunabilen ve canlı kalan bu bitki oldukça kolay bir şekilde yerleşmektedir. Uzun yıllardır tıp içerisinde de sıklıkla kullanılan bu bitki, her ülkede rahat bir şekilde yerleşebilir. Mor, pembe ve benzeri renk tonlarında çiçekleri bulunan bu bitki az güneşli yerlerde daha rahat yerleşmektedir. Bu ot aynı zamanda da piknik sepetleri içerisinde kullanılmaktadır. Bu otun en bilinen ve görülen yeri ise çalı süpürgesidir, çalı süpürgeleri bu ottan yapılmaktadır.



Süpürge otu özellikle tıp içerisinde sıklıkla kullanılan bir bitki türüdür. İnsan sağlığına oldukça faydalı olan bu bitki birçok rahatsızlığı rahat bir şekilde gidermektedir. Cilt üzerinde bulunan rahatsızlıkları gideren bu bitki kurdeşen, egzama ve benzeri rahatsızların tedavisinde tohumu ezilerek kullanılmaktadır. Kişiler bu bitki tohumunu yiyerek cilt üzerinde ki rahatsızlıkları giderebilirler. Kişilerde terleme etkisi yaratan bu ot, kişilerin toksinleri atması içinde oldukça kullanışlıdır. Bu ot aynı zamanda da grip, soğuk algınlığı ve benzeri rahatsızlıkları gidermek için tercih edebilir. Bitki çayı olarak yapılabilen bu bitki, rahatsızlıkları kısa süre içerisinde gidermektedir.



Süpürge otunun diğer büyük bir faydası ise vajina içerisinde bulunan iltihapları ve rahim içerisinde bulunan hastalıkları yok etmesidir. Özellikle karın içerisinde ki ağrıları gideren bu ot, doğumu da kolaylaştırmaktadır. Böbrek rahatsızları için de tercih edilebilecek olan bu ot, idrar yolu enfeksiyonlarını da gidermektedir. Kalp ve damar rahatsızlıkları bulunan kişilerde bu otları rahat bir şekilde tüketilebilir. Prostat rahatsızlığı olan kişiler, gut veya bel soğukluğu olan kişilerde bu rahatsızlıklarını gidermek için bu otu kullanabilirler.



Süpürge Otu Bitkisi Nerelerde Kullanılır?



Süpürge otu birçok farklı alanda kullanılabilir, kişiler günlük hayatlarında da bu otu sıklıkla kullanabilirler. Süpürge otu nezle, grip ve benzeri solunum yolu hastalıklarını gidermek için tercih edebilirler. Özellikle kişilere büyük bir oranda terleten bu ot ateş düşürücü olarak da tercih edilmektedir. Kasların daha sağlam çalışması için tercih edilen bu bitki özellikle vücut rahatsızlığı olan kişilerin kullanabileceği ot çeşitleri arasına girmektedir. Rahim ve benzeri vajinal rahatsızlığı bulunan kişiler bu problemlerini gidermek veya önlemek için bu otu tercih edebilirler.



Kalp ve damar rahatsızlıkları olan kişiler bu otu kullanarak hastalık risklerini azaltabilirler. Süpürge otu enfeksiyon rahatsızlıklarını kolay bir şekilde gidermektedir, özellikle idrar yolu enfeksiyonu buluna kişiler bu otla rahatsızlıklarını bitirebilirler. İdrar yolu rahatsızlığı için tercih edilen bu ot, böbrek rahatsızlığını da gidermektedir.



Böbrek taşı olan kişiler bu ot sayesinde, acısız bir şekilde böbrek taşlarını düşürebilirler. İshal gibi aşırı bir dışkılama problemi olan kişiler süpürge otu kullanarak, bu rahatsızlıklarını tedavi edebilirler. Süpürge otu, cilt problemleri için son derece faydalı bir üründür. Ürtiker gibi rahatsızlıklarda da süpürge otu rahat bir şekilde tüketilebilir. Süpürge otu tedavi amaçlı kullanılmasıyla beraber sepet ve süpürge yapımı içinde kullanılmaktadır.