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16.02.2021 - 01:39 |

Tansiyon Neden Yükselir? Küçük Ve Büyük Tansiyonun Yükselme Sebepleri Nelerdir?

Tansiyon, pek çok sebepten dolayı yükselebilir. Tansiyonu yükselten sebepleri tespit etmek ve bunları tedavi etmek tansiyonun düzeltilmesi için çok önemlidir. Tansiyon, pek çok ciddi hastalığa yol açan ciddi bir sağlık sorunudur. Tansiyon neden yükselir ve tansiyon yükselmesi vücutta ne sorunlara yol açar gibi merak edilen soruların cevaplarını sizler için derledik.

Tansiyon Neden Yükselir? Küçük Ve Büyük Tansiyonun Yükselme Sebepleri Nelerdir?
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Tansiyonun sürekli yükselmesi vücutta olumsuz etkiler yaratır. Tansiyon yükselmesi, beslenme alışkanlıklar, stres, üzüntü ve hareketsizlik ile doğrudan ilgilidir. Fakat başka hastalıklar da tansiyonun yükselmesine etki edebilir. Bu nedenle tansiyonun yükselmesinin ardında yatan asıl sebebin tespit edilmesi gerekir.

 Küçük ve Büyük Tansiyonun Yükselme Sebepleri Nelerdir?

 Tansiyonun yükselmesinin ardında pek çok sebep vardır. Tansiyonu yükselten sebepler ve bazı nedenlerden bazıları şunlardır;

Kalp damar hastalıklar

Hormonel bozukluklar ve hastalıklar

Böbrek hastalıkları

Nörolojik bozukluklar

Panik atak ve stres

Beslenme şekli ve alışkanlıkları

Tansiyonu yükselten ilaçların kullanımı

Hamilelik

Alkol ve sigara kullanımı

Hareketsiz yaşam

Uzak durulması gereken üç beyazdan yani süt, şeker ve undan uzak durmak

Yüksek Tansiyonun Belirtileri Nelerdir?

 Yüksek tansiyon, vücutta bazı belirtiler ortaya çıkarır. Hayatı olumsuz bir şekilde etkileyen bu belirtiler, ciddi hastalıklara neden olabilir. Ani yükselen tansiyon, inme, kalp krizi, göz hastalıkları, böbreklerin iflas etmesi ve önemli derecede beyin hasarı gibi yaşamı tehdit eden sağlık sorunları ortaya çıkarabilir. Tansiyonun başlıca belirtileri şu şekildedir;

Çarpıntı ve nefes darlığı

Bulanık görme

Aşırı terleme

Kulak çınlaması

Yorgunluk ve halsizlik hali

Enseden gelen baş ağrısı şikayeti

Sık sık tuvalete gitme isteği

Ayaklarda meydana gelen ödem ve şişlikler

Gözlerde kanlanma meydana gelmesi gibi belirtiler tansiyon yükselmesinin nedenleri arasında yer alır.

Tansiyon Yükselmesine Neden Olan Besinler

Kafein içeren besinler ve içecekler

Fastfood ürünleri

Kızartmalar

Tuz ve tuzlu yiyecekler

Aşırı çay tüketimi

Margarin ve diğer yağlar

Şarküteri ürünleri

Sık alkol tüketimi

Tatlılar

Hipertansiyon Hastalığı Tedavisi

 Hipertansiyon, tüm dünyada en çok görülen kronik hastalıkların başında gelir. Ülkemizde neredeyse 15 milyon kişi, yani her 3 kişiden birinde yüksek tansiyon hastalığının belirtileri görülüyor. Bu hastaların küçük bir bölümü etkin bir tedavi sonucunda eski sağlığına kavuşabilir. Hipertansiyon hastalarının tedavi olabilmeleri için öncelikle yaşam tarzında değişiklikler yapması gerekir.

 Tansiyon hastaları, ideal kilonun üzerindeyse kilo vermesi ve ideal kiloya ulaşması gerekir. Bunun için sağlıklı beslenme içeren bir diyet programı uygulanır. Bu kişilerde tuz tüketimi sınırlandırılmalı, meyve ve sebze tüketimi ise arttırılmalıdır. Kuyruk yağı, margarin ve tereyağı gibi donmuş yağ oranı yüksek olan yağ çeşitlerinden olabildiğince uzak durmanız gerekir. Bu kişiler, alkol ve sigara tüketiminden olabildiğince uzak durmalıdır.

 Hipertansiyonu Düşürmek İçin Yapılması Gerekenler

 Tansiyon hastalarının düzenli olarak fiziksel aktivite yapması, tansiyonun düşürülmesine yardımcı olur. Aynı zamanda kan basıncının düzelmesinde etkili olur. Yaşam alışkanlıklarında ve beslenme alışkanlıklarında değişiklik yapan hastaların buna rağmen tansiyonu düşmezse bu hastalara, ilaç tedavisi uygulanır. Kronik hastalıklar arasında yer alan tansiyon hastalığının düzenli olarak doktor kontrolünün yapılması gerekir. Doktor tarafından verilen ilaçların düzenli olarak alınması hayati önem taşır. Doktora danışmadan ilaçların dozunda oynama yapılmaması gerekir.

 Tansiyon Nasıl Düşürülür?

Tansiyonu düşürmek için hastanın ellerini, ayaklarını ve bileklerini soğuk su ile yıkaması gerekir.

Tansiyonu yükselen kişi, bir limonu sıkarak ılık su ile içerebilir ve kan basıncını düşürebilir.

Tuzsuz yoğurt ve ayran da tansiyonu düşürmeye yardımcı olur.

Nar suyu, greyfurt suyu ve kekik suyu da tansiyon düşürücü bir etkiye sahiptir.

 

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