Tekir Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Tekir Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Tekir kelimesinin Latince karşılığı ''Tigris''tir. Kaplan anlamına gelen bu sözcük, zamanla bu kedileri tanımlamak için kullanılmıştır. Tıpkı kaplan gibi yumuşak ve parlak bir kürke sahip olan tekirlerin bakımı oldukça kolaydır.



Tekir Kedisi Özellikleri



Çizgi, renk ve desenlerine göre farklı birçok tekir kedisi bulunmaktadır. Klasik tekirlerin boyunlarının altında siyah bir çizgi bulunur. Halk arasında bu kedilere ''Uskumru'' da denir. Uskumruların göz rengi genelde yeşil ya da sarı olur. 3 renkli tekirler ise en nadir görülen türleridir. Kromozomları X - X olduğu için üç farklı renge sahiptir ve %99'u dişidir. Calico adıyla da bilinen tekir kedilerin erkekleri ise kısır olarak doğar. Başta Türk ve İran kültürü olmak üzere birçok kültürde, renklerinin uğur getirdiğine inanılır.



Lekeli tekirlerin sırt çizgileri siyahtır. Diğer tekir türlerine göre daha utangaç ve hırçın olabilirler. Sokaklarda sıkça rastladığımız diğer kedi türleri arasında ''benekli tekir'' ve ''uzun tüylü tekirler'' yer alıyor. Dünyada en nadir görülen tekir ise mavi gözlü tekirdir. Dünyada 1000'e yakın mavi gözlü tekir olduğu için bu kediler oldukça değerli ve pahalıdır.



Tekir Kedisi Karakter Özellikleri



Bu kediler bulundukları ortama, yetiştirilme tarzına ve sahiplerine göre farklı özelliklere sahip olabilir. Örneğin bazı tekirler utangaç ve mesafeli bir yapıya sahip iken bazıları çok daha cana yakın olabilir. Bunun en büyük nedenlerinden melez bir ırk olmasıdır. Bulundukları her ortama rahatlıkla uyum sağlayabilir. Bu da hem ev kedisi hem de sokak kedisi olmalarında en büyük etkendir. Başına buyruk ve özgürlüğüne düşkün olan tekir kedisi, aynı zamanda oldukça inatçıdır. Her istediği anında yapılsın ister. Yapılmadığı takdirde sürekli miyavlayabilir ya da hırçın davranışlar sergileyebilir.



Kendileriyle ilgilenilmediği takdirde küsebilirler. Sahiplerinin başka biriyle ya da evcil hayvanla ilgilenmelerini kıskanabilirler. Bu özellikler de tekir kedilerinin en baskın ve farklı karakteristik özellikleri arasında yer alıyor. Zaman içerisinde sahipleriyle duygusal bağ kuran tekir kedisi, sahibini uzun zaman göremezse strese girebilir.



Tekir Kedisi Fiziksel Özellikleri



Yetişkin erkek kedilerin ortalama ağırlığı 5.5 - 6 kilodur. Dişiler ise genelde 4 -5 kilo olur. Genelde gözleri yeşil, siyah ve gridir. Nadir de olsa sarı ve kahverengi gözlü tekir kedilerine rastlamak da mümkün. Tekiri, diğer türlerden ayıran en belirgin özelliği kafasının üstündeki desendir. M harfine benzeyen bu desen tüm tekirlerde bulunur.



Oldukça atletik bir yapıya sahip olan tekirlerin enerjileri fazlasıyla yüksektir. Ortalama yaşam süreleri 18 - 20 yıldır.



Yavru Tekir Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?



Tüm kedi türleri gibi tekirler de oldukça zekidir. Tekirlere sadece birkaç kez göstererek tuvalet eğitimi vermek mümkündür. Süt vermek bağırsaklarının düğümlenmesine ve mide hastalıklarının ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu nedenle sütün ılık suyla karıştırılıp verilmesi daha uygundur. Yoğurt, boğazına kaçan tüyleri temizlediği için haftada 3-4 gün verilebilir. Bakımında beslenme kadar egzersiz ve oyun da önemli bir yer tutuyor. Hareketli bir yapıya sahip olan tekirler sahipleriyle oyun oynamaya bayılır.



Kısırlaştırılmış tekirler için ayrı bir beslenme programı oluşturulmalıdır. Kısır kediler için özel olarak üretilen kuru ve yaş mamalar alınmalıdır.