Tesbih Yapımı Ve Malzemeleri: Evde En Kolay Tesbih Nasıl Yapılır?

Tesbih ister aksesuar olarak isterse ibadet yapmak amacıyla kullanılan bir malzemedir. Tesbih yapmak için birçok malzeme kullanılabilmektedir. Tesbih yapmak isteyen bir kişi kolaylıkla evde tesbih yapabilmektedir. Tesbih yapmak hem bir hobi hem de kazanç sağlayabilecek bir uğraş olabilmektedir.



Tesbih Nasıl Yapılır?

● Tesbih boncukları belli bir sıra takip ederek ipe dizilir.

● Sıralama yapılması için 33 boncuk dizilir

● Arasına belirgin bir boncuk veya ara dizilerek tekrar 33 boncuk dizilir.

● Dizilen boncukların sayısı 99 adet olduktan sonra başına imame denilen bir boncuk eklenerek bağlanır.

● En sonuna püskül eklenerek düğümü atılır.

Tesbih Yapımında Hangi Malzemeler Kullanılır?

● Tesbih için mumlu veya kopmayacak bir ip

● Dizmek için boncuk

● İmame boncuk ve araları belirtmek için farklı boncuk

● Yapımda kullanmak için iğne ve makas

Tesbih yapımında kullanılan malzemeler arasında kolaylıkla kopmayacak ve ince boncuk deliklerinden geçirilebilecek boyutta ip kullanmak gerekmektedir. İpe dizilmek için boncuk ve boncukların arasına yerleştirilebilecek belirgin boncukları ve en üzerine ipi bağlamak için kullanılan imame şeklinde büyük boncuk gerekmektedir. En üstü için püskül yapmak da gerekenler arasındadır. Her malzemeyi birbirine eklemek için iğne de kullanılabilmektedir.



Evde Kolay Tesbih Nasıl Yapılır?

● Evde kolay tesbih yapmak için ip, boncuk ve iğne ile makas kullanılmaktadır.

● İpe sayılı şekilde 33 boncuk dizilir arasına başka renkten boncuk eklenir.

● 33 boncuk daha dizilir toplamda 99 adet boncuk dizildikten sonra ip birbirine bağlanarak büyük bir boncuk ise bağlanma noktasına eklenir.

● Aynı ipten püskül yapılarak eklenir.

Tesbih Yapmanın İncelikleri Nelerdir?



Tesbih yapmanın en önemli inceliği ister erkeklerin kullandığı tesbih yapılsın isterse ibadet için tesbih yapılsın sayıya dikkat etmek gerekir. Kullanılan malzeme de özellikle ipin mumlu ipten kopmayacak şekilde olmasında da dikkat etme gerekmektedir.



Tesbih Yapımında Kullanılan Diğer Malzemeler Nelerdir?



Tesbih yapımında son zamanlarda taş boncuk kullanıldığı gibi doğal taşlardan yapılan tesbihlerde oldukça revaçta olmaktadır. Tesbihin malzemesinin kalitesi tesbihin fiyatını etkilemektedir. Tesbih yapımında birçok malzeme kullanıldığı gibi estetik görünüm önemli olmaktadır.