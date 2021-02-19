Uyku Düzeni Nasıl Oluşturulur? Uyku Düzeni Sağlamak İçin Neler Yapılmalıdır?

Uyku düzeni oluşumunda odanın karanlık olması ve ses olmaması etkili olacaktır. Bunun yanında sakinleştirici çaylar ya da süt, uyku öncesi tüketilebilir.



Uyku Düzeni Nasıl Oluşturulur?



Uyku problemlerinin olması halinde durumunun derecesinin tespiti yapılmalıdır. Bunun için doktor kontrolünde tedavi aranmalıdır. Ancak uyku düzenin bozulması ve kayması durumlarında bireysel hareket edilebilir.



Uyku düzeni oluşturmakta ilk öncelik uyuma saatinde yatağa girmektir. Bu aşamada sessizlik ve karanlık gerekmektedir. Ardından telefon, bilgisayar gibi araçlar olmaksızın yatakta uyumaya çalışılmalıdır.



Uyuma öncesinde sindirim sisteminin rahat olması için yemek yenilmemelidir. Sakinleştirici çaylar ya da yoğurt, süt gibi laktik asit bulunan içecekler tüketilebilir. Sonrasında yatak içinde uykunun gelmesi ve uykuya dalmanın beklenmesi gerekmektedir.



Sabah uyanılacak olan saatin uyku düzeninde olacağı saatte olması gerekmektedir. Günlük olarak 8 saat üzerinden hesaplanması gerekmektedir. Ancak daha geç uyunması halinde de aynı saatte kalkılmalıdır. Gün içinde spor egzersizlerinin yapılması daha rahat uykuya dalmak için faydalı olacaktır.

● Daha rahat bir şekilde uykuya dalmak için gün içinde muz, bal, marul gibi yiyecekler tüketilebilir.

● Uykuya dalma sırasında sakinliğin korunması için yeşil çay, lavanta, ekinezya çayları tüketilebilir. Bu sayede vücut daha rahat olacaktır ve uykuya dalması kolaylaşacaktır.

Uyku Düzeni Sağlamak İçin Neler Yapılmalıdır?



Uyku düzeninin sağlıklı bir şekilde sağlanması için ilaç gerekmemektedir. Bunun sağlanması için kararlı bir şekilde aşamalara uyulması gerekmektedir. İlk olarak gözü yorabilecek olan aletlerin uyku öncesinde kullanılmaması gerekmektedir.



Uykuya dalma aşamasında zihnin stres olmaması gerekmektedir. Uyku öncesinde sakinleştirici çaylar ile zihin sakinleştirilebilir. Ardından karanlık ve sessiz bir ortamda uyku düzeni için uykuya dalınması beklenmelidir.



Uykunun gelmesi adına gözü yormayacak etkinlikler yapılabilir. Bu sayede hem sakinlik hem de uyku gelmesi sağlanır. Ardından sabah uyku düzeninin ikinci aşaması için uyanmak ve gün içinde uyumamak gerekmektedir.

● Uykunun daha etkili olduğu saatler, 24:00 ile 02.00 aralığı, 04:00 ile 06:00 aralığıdır. Bu süreçte zihin derin uyku haline geçecektir.

● Derin uyku saatleri 1,5 ile 3 saat aralığında sürmektedir. Uyku saatlerinin derin uyku saatlerinde ayarlanması daha etkili olacaktır.