Uyku sorunu kısırlık yapabilir!

Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Uyku ve Epilepsi Birim Başkanı Prof. Dr. Hikmet Yılmaz, Eylül ayında insanların uyku problemi yaşadığını belirterek, en çok başvuruyu bu dönemde aldıklarını kaydetti. Tatil psikolojisinden çıkamayan insanların iş hayatına ve okul hayatına adapte olmakta zorlandığını ifade eden Yılmaz, uyku problemi yaşayan kişilere önerilerde bulundu.

EYLÜL AYINA DİKKAT

12 ay içerisinde en çok eylül ayında uyku problemi yaşandığını açıklayan Prof. Dr. Yılmaz, " Eylül ayı neredeyse uykusuzluk ayı olarak nitelendirilebilir. Tatilden dönen insanların tatil psikolojisi ve alışkanlıkları devam ediyor. Geç saatte yatıp, geç kalkma alışkanlığının olması eylül ayında insanların adaptasyonunu bozuyor. Bir yandan da yaz döneminde, internet ve sosyal paylaşım sitelerinin yoğun kullanılması nedeniyle geç saatlere kadar vakit geçirme alışkanlığını bırakmakta zorlanıyorlar. Zamanı iyi yönetemiyorsanız, geç saatlere kadar kalma alışkanlığını devam ettiriyorsunuz. Yetişkin bir insan bunu bir şekilde tampon edebiliyor. Ama uyku yoksunluğunun belirli etkileri var" diye konuştu.

KAZA RİSKİNİ ARTIRIYOR

Prof. Dr. Yılmaz, uyku yoksunluğu yaşayan kişilerin trafik kazalarına neden olma riskinin daha fazla olduğunu belirterek, son on yılda yaşanan kazaların en fazla temmuz, ağustos, eylül aylarında yaşandığını açıkladı. Yılmaz, " Uyku yoksunluğu dikkat eksikliği, refleks sürelerinde uzama, konsantrasyon eksikliğine neden olabilir. Daha uzun vadede ise bağışıklık sistemini güçsüzleştirip grip, nezle gibi hastalıklara daha kolay yakalanmayı artırır. Uyku yoksunluğunun bireysel sonuçlarının yanı sıra toplumsal sonuçları da var. Trafik kazaları iş kazaları bedel olarak toplumun önüne çıkar "dedi.

ÜREME YETENEĞİNİ ETKİLİYOR

Uyku yoksunluğunun bağışıklık sistemi üzerinde de etkisi olduğunu kaydeden Prof. Dr. Yılmaz, uyku yoksunluğu yaşayan kişilerin kısırlık problemiyle karşı karşıya kalabileceklerini açıkladı. Yılmaz, " Bağışıklık sistemi baskılanırsa genetik deformasyon da olabiliyor. Üreme ve çoğalma yeteneğinin yani doğurganlık yeteneğiniz azalabiliyor. Yani uyku yoksunluğu kısırlıkta yapabiliyor. Uykusuzluk sağlıklı, hareketli spermlerin oranını düşürüyor. Programlanmış hücre ölümünü tetikleyerek erken yaşlanmaya da neden olabilir" diye konuştu.

TATİL PSİKOLOJİSİNDEN ÇIKIN

Uyku yoksunluğunun olumsuz sonuçlarını azaltmak için bir an önce tatil psikolojisinden kurtulunması gerektiğini dile getiren Prof. Dr.Yılmaz, " Tatilden döndünüz hemen bir program yapın. Yatış saatinden daha önce kalkış saatini düzenleyin. Gün içinde uyumamak da uyku yoksunluğundan insanları kurtarır. İlk günlerde aksayan işler, biriken işler olabilir. Ama iş ortamına, okul hayatına başlandığında aktivite programı yapmak gerekiyor. İnternetle ilgili her türlü aktivitelerde insan kendine bir kota koymalı. Yazın kazandığı alışkanlıkları devam ettirmemeli" dedi.