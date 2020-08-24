AKNE İZLERİ VE SİVİLCE LEKELERİNİN TEDAVİSİNDE ALTIN İĞNE MUCİZESİ

Akne (sivilce), en sık ergenlik döneminde görülmekle birlikte her yaş grubunda ortaya çıkabilir. Akne oluşumunu etkileyen en önemli faktörler; genetik, beslenme, stres, ilaçlar, hormonlar ve kozmetik ürünlerdir. Her ne sebeble olursa olsun hızlı ve doğru bir şekilde tedavi edilmeyen sivilcelerin ciltte bırakacağı hasar, fiziksek ve ruhsal yönden kişiyi olumsuz etkilemektedir.

Akne izleri ve sivilce lekeleri neden oluşur?

Akne, ciltte bulunan gözeneklerin her birinde yer alan yağ bezlerinin aşırı aktif olması ve iltihaplanması ile seyreden bir deri hastalığıdır. Deride artan yağ salgısının gözeneklerde oluşturduğu minik yağ tıkaçları zamanla siyah beyaz nokta olarak bilinen komedonlara dönüşür. Tedavi edilmediği zaman bu komedonların etrafında bakteriler çoğalmaya başlar ve ciltte kırmızı renkte kabarık şişliklerle giden iltihaplı sivilceler oluşur. Oluşan bu iltihaplı sivilceler doğru yöntemlerle zamanında tedavi edilmezse; geniş gözenekler, çukurluklar, izler ve lekeler bırakır.

Akne izleri ve sivilce lekelerinin iyileştirilmesinde hangi tedavi seçenekleri kullanılabilir?

Akne izi ve sivilce lekesi gibi cildin yüzeyel ve derin tabakalarında ciddi hasarın olduğu durumlarda; en sık altın iğne (mikroiğneli fraksiyonel radyofrekans) tedavisi tercih edilmekle birlikte, iz ve lekelerin özelliklerine göre kimyasal peelingler, prp ve mezoterapilerle kombine uygulamalar tercih edilebilir. Bunlara ek olarak hastanın cilt tipine uygun temizleyici, nemlendirici ve güneş koruyucu gibi bakım ürünlerinin kullanımı önerilir.

Altın iğne tedavisi nedir? Sivilce izi ve lekelerin tedavisinde nasıl etki eder?

Kişiye özel olarak tasarlanmış mikroiğnelerin olduğu bir başlık yardımıyla cildin 0.5-3.5mm derinliğine kadar uygulanabilen ve tedavisi hedeflenen dokuya istenilen derinlikte ihtiyaç duyulan radyofrekans enerjisini verebilen cihazlı bir tedavi uygulamasıdır. Altın iğne uygulamasında; altın uçlu mikroiğneler yardımıyla ciltte oluşturulan mikrotedavi kanalları ve hasarlı dokuya verilen radyofrekans enerjisi ciltte kollajen ve elastin üretimini başlatarak cilt yüzeyinin ve cilt altı dokuların iyileşmesini sağlar. Bu sayede gözenekler sıkılaşırken, sivilce sonrası oluşan izler, çukurluklar ve lekeler kaybolur.

Altın iğne tedavisi nasıl uygulanır?

İşlemden 30 dakika önce uygulama alanına anestezik krem uygulanır. Uygulama, kişiye özel kullanılan mikroiğneleri içeren başlık yardımıyla tedavisi amaçlanan cilt alanı taranarak yapılır. Mikroiğneler hedeflenen derinliğe ani giriş ve çıkışlar yaparak radyofrekans enerjisi verir, uygulama esnasında ağrı duyulmaz, minimal bir hassasiyet hissedilebilir. Toplamda 2-4 seans önerilen altın iğne tedavisi ayda bir yapılır. Altın iğne ile eş zamanlı yapılabilen ve kişinin ihtiyaçlarına göre tercih edilen PRP ve mezoterapi uygulamaları işlemin etkinliğini artırır.

Altın iğne uygulaması sonrası nelere dikkat edilmelidir?

Uygulama sonrası ciltte 2-3 saat içinde kaybolan bir kızarıklık oluşur ve ardından normale döner. Dolayısıyla hastaların gündelik yaşamdan uzaklaşmadan yaptırabileceği bir tedavi yöntemidir. Uygulamanın en önemli özelliği yaz dönemide dahil 4 mevsim boyunca yapılabilmesidir. İşlem sonrasında cilt tipinize uygun en az 50 faktör bir güneş koruyucu kullanmak yeterlidir.

Altın iğne uygulamasının en önemli avantajları nelerdir?

Secret altın iğne uygulaması; seansı 30 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanan, ilk seanstan itibaren gözle görülür sonuçların elde edildiği, kalıcı etkiye sahip olan, tüm cilt tiplerinde her mevsim uygulanabilen, sonuçları klinik testlerle kanıtlanmış bir tedavi yöntemidir.

Altın iğne başka hangi amaçlarla kullanılır?

Anti-ageing uygulamalarda en sık tercih ettiğimiz uygulamalardan birisi altın iğne tedavisidir. Cilt yenileme ve gençleştirme, kırışıklık tedavisi, yüz ve boyun bölgesinde elastikiyet kaybı olan ciltlerde sıkılaştırma ve lifting amaçlı, yara ve ameliyat izlerinin giderilmesi ve gebelik sonrası karında oluşan çatlakların tedavisinde sıklıkla kullanılır.

Uzm.Dr.Hüseyin HIRA

Dermatoloji Uzmanı