Her damlasında güzellik saklı

‘Botoks yaptırmak için çok genç olduğumu düşünürdüm!’ Özellikle ilk kez botoks yaptıran ve bu mutluluğu yaşayan danışanlarımdan en sık duyduğum ve birazda geç kalmışlığın verdiği pişmanlığı içeren samimi bir paylaşım. Bazen gündelik yaşamın koşturması bazen botoksla ilgili endişeleriniz daha sağlıklı bir cilt için yapacağınız küçük dokunuşlardan uzak durmanıza neden olabiliyor. Peki bu işin doğrusu nedir?

Günümüzde özellikle mimik kırışıklıklarını gidermek amacıyla kullanılan botoks, hızlı ve konforlu bir uygulama olması sayesinde kullanımı gün geçtikçe artan, dünyada en sık uygulanan medikal estetik müdahaledir. Botoks uygulaması, FDA onayı almış kolay ve güvenilir bir uygulamadır.

Kimilerinin ‘iğnenin ucundaki mucize’, kimilerinin neştersiz güzellik olarak tanımladığı botoks uygulaması, deneyimli bir hekimin elinde hasta için tam bir mutluluk kaynağıdır. Hastanın istekleri doğrultusunda, kişiye özel planlanan botoks uygulaması, mimiklerin ve natürel görünümün korunduğu, daha parlak, daha canlı, ışıltısını geri kazanmış bir yüze kavuşmanın en pratik ve kolay yoludur.

Gündelik yaşamda duygularımızı yüze yansıtmak için binlerce kez çalışan mimik kaslarımız vardır, bu mimik hareketleri zaman içinde belirgin kırışıklıklara yol açar ve yaşımızı olduğundan daha büyük gösterir. Botoks uygulaması, yaşın ilerlemesiyle belirginleşen mimik çizgilerini ortadan kaldırır. Mimik kaslarının deri yüzeyinde oluşturduğu; alındaki yatay çizgiler, kaş arasındaki dikey çizgiler ve göz çevresindeki kazayağı olarak bilinen kırışıklıklar en sık uygulama yapılan bölgelerdir. Botoks yalnızca estetik anlamda daha genç ve pürüzsüz görünen bir cilde sahip olmak isteyenlerin değil, diş sıkma(bruksizm) ve terleme gibi sağlık sorunları için birçok kişinin başvurduğu bir tedavi yöntemidir.

Botoks uygulaması 5 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanır, işlem esnasında minimal bir hassasiyet olabilir, işlem sonrasında kısa sürede kaybolan pembemsi bir kızarıklık oluşur. Uygulama yaklaşık 24-48 saat sonra etkisini göstermeye başlar. Ortalama etki süresi 4-6 aydır, tekrarlayan uygulamalarla bu süre zaman içinde uzayabilir. Botoks uygulamasının belirli bir yaşı yoktur. Daha iyi görünmek isteyen hem kadın hemde erkek için her yaş grubunda yapılabilir.

Botoks uygulamalarında ana amaç; yaş ve cinsiyet dikkate alınarak, var olan veya potansiyel olarak oluşabilecek kırışıklıkları giderme veya azaltma yolu ile daha genç ve çekici görünen bir yüz ifadesi sağlamaktır. Cinsiyete özgü yüz ifadesini korumak önemlidir. Erkekler ile kadınlara uygulanan botoks noktaları ve dozları farklılık gösterir. Bu nedenle botoks uygulamaları için yüz anatomisini iyi bilen deneyimli hekimleri tercih etmek önemlidir.