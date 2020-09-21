Hyalüronik asit, cildin temel yapı elemanlarından biridir. Vücutta doğal olarak bulunan hyalüronik asiti içeren dolgu maddesinin, daha dolgun ve şekilli dudaklara sahip olmak isteyenler için enjeksiyon ile dudak bölgesine uygulanmasına dudak dolgusu denir.

Dudak dolgusu hangi amaçla kullanılır?

Dudak şekillendirme

Dudak konturu belirginleştirme

Dudak dolgunlaştırma ve kalınlaştırma

Dudak köşelerindeki sarkmaların ve dudak üstündeki çizgilerin tedavisinde

Bütünsel bir yaklaşım için burun, dudak ve çene projeksiyonun iyileştirilmesinde

Dudak dolgusu nasıl yapılır?

İşlemden 20 dakika önce anestezik etkisi olan bir krem dudaklara uygulanır. Dudaklar tam olarak uyuştuktan sonra çok ince uçlu bir iğne veya kanül(künt uçlu iğne) yardımıyla dudaklara hyalüronik asit enjeksiyonu uygulanır. İşlem yaklaşık olarak 10 dakika kadar kısa bir zamanda tamamlanır. Dudak dolgusu hızlı, rahat ve kolay bir uygulamadır. Özellikle kanül aracılığıyla dudağa tek bir iğne batırmadan yapılan dolgu uygulamaları sonrasında hemen rujunuzu sürüp sosyal hayatınıza kaldığınızdın yerden devam edebilirsiniz.

Dudak dolgusu ne kadar kalıcı?

Dolguların etki süresi kişinin yaşı, dudak yapısı, uygulanan dolgu maddesinin özellikleri, miktarı ve kalitesi gibi faktörlere bağlıdır. Dudakta uygulanabilen dolgu maddeleri 6-12 ay içerisinde vücut tarafından emildiği için yok olur. Dudaklardaki dolgunluğun sürekliliği için bu süre sonunda uygulamanın tekrarlanması gerekir. Dudak dolgusu tekrar edildikçe kalıcılık süresi uzar.

Dudak dolgu uygulaması güvenli mi?

Hyalüronik asit dolgu malzemeleri kullanılarak tecrübeli ellerde yapılan uygulamalar son derece güvenli işlemlerdir.

Dudak dolgusu kimlere uygulanabilir?

Dolgun dudaklar gençlik ve çekiciliğin sembolüdür. Dudakları yapısal olarak kendiliğinden ince olan, yaşla birlikte dudaklardaki hacmi kaybeden, dudakta simetri sorunu olan, kontur ve projeksiyonu yüzle orantılı daha güzel ve şekilli dudaklara sahip olmak isteyen herkes dudak dolgusu yaptırabilir.

Uzm.Dr. Hüseyin Hıra

Dermatoloji Uzmanı