â€˜HiÃ§ lekem yoktu, hafta sonu 2 gÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼ne tatile gittim leke oldu!â€™

Merhaba sevgili okurlarÄ±m, bu hafta sizden gelen mesajlarÄ±n birinde dikkatimi Ã§eken bu cÃ¼mle Ã¼zerinden lekeler hakkÄ±nda konuÅŸalÄ±m istiyorum. BugÃ¼n yaz mevsiminin son gÃ¼nÃ¼, sizlerin birÃ§oÄŸu tatillerini Ã§oktan yapmÄ±ÅŸ olsa da hala seyahat planlarÄ± yapanlar vardÄ±r diye dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Peki gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n zararlÄ± etkilerinden geride bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z yaz sezonunda yeteri kadar korunduk mu? Yada korunmaya devam etmek iÃ§in neleri yapmalÄ±yÄ±z

Lekeler nasÄ±l oluÅŸur?

Cildin rengi, deriye rengini veren melanin ismindeki renk pigmentini Ã¼reten melanosit ismindeki hÃ¼crelerin aktivitesine baÄŸlÄ±dÄ±r. AÃ§Ä±k tenli bireylerde daha az sayÄ±da bulunan melanositler koyu tenli bireylerde daha fazla sayÄ±da bulunur. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na(ultraviyole,UV) maruziyet sonrasÄ±nda aktivitesi artan melanositler daha fazla melanin Ã¼retirken sizlerin bronzlaÅŸma olarak bildiÄŸi ten renginde koyulaÅŸma gerÃ§ekleÅŸir. AslÄ±nda sizlerin hoÅŸuna giden bronzlaÅŸma, gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na maruz kalan derinin kendisini korumak adÄ±na geliÅŸtirdiÄŸi bir savunma mekanizmasÄ±dÄ±r. Yani siz bronzlaÅŸmak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±rken, ciltte kendini korumak iÃ§in uÄŸraÅŸÄ±r!

Ciltte leke oluÅŸumunun melanosit aktivitesi ve maruz kalÄ±nan gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± arasÄ±ndaki kritik denge iliÅŸkisine baÄŸlÄ± olduÄŸunu artÄ±k biliyorsunuz. Bu denge iliÅŸkisi; altta yatan genetik yatkÄ±nlÄ±k, beslenme, gebelik, ilaÃ§ kullanÄ±mÄ±, hormonal bozukluklar ve eÅŸlik eden deri hastalÄ±klarÄ± nedeniyle her an cildinizin aleyhine bozulabilir. En yoÄŸun gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±na maruz kalan yÃ¼z, boyun, dekolte, omuz ve el sÄ±rtÄ±nda yoÄŸun lekeler oluÅŸabilir.

Leke oluÅŸumundan nasÄ±l korunulur?

YapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar bir insanÄ±n yaÅŸamÄ± boyunca maruz kaldÄ±ÄŸÄ± gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n %80â€™ine hayatÄ±n ilk yirmi yÄ±lÄ±nda maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermiÅŸtir. Bu veri Ã¶zellikle Ã§ocukluk ve genÃ§lik dÃ¶neminde gÃ¼neÅŸten korunmanÄ±n ne kadar Ã¶nemli olduÄŸunu bizlere gÃ¶steriyor. Peki â€˜HÄ°Ã‡ LEKEM YOKTU, HAFTA SONU 2 GÃœNLÃœÄžÃœNE TATÄ°LE GÄ°TTÄ°M LEKE OLDU!â€™ diyen okurumuzun yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± nedir? UnutmayalÄ±m ki gÃ¼neÅŸ hasarÄ±nÄ±n ciltte bÄ±raktÄ±ÄŸÄ± etki birikir, cilt yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± gÃ¼neÅŸ hasarÄ±nÄ± hafÄ±zasÄ±na alÄ±r ve bir hafta sonu tatilinde kÄ±sa sÃ¼reli bir gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ± maruziyeti dahi bardaÄŸÄ± taÅŸÄ±ran son damla gibi lekeleri gÃ¶rÃ¼nÃ¼r hale getirebilir. Bu sebeble gÃ¼neÅŸten korunmak bir yaÅŸam tarzÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸmelidir. GÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n yoÄŸun olduÄŸu saatlerde gÃ¼neÅŸ altÄ±nda kalmaktan kaÃ§Ä±nmak, dÄ±ÅŸarÄ± Ã§Ä±kmadan 20 dakika Ã¶nce gÃ¼neÅŸ koruyucu kullanmak, ÅŸapka ve gÃ¼neÅŸ gÃ¶zlÃ¼ÄŸÃ¼ gibi kamuflaj Ã¼rÃ¼nleri ile gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±nÄ±n direkt cilde temasÄ±nÄ± engellemek Ã¶nemlidir.

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ÂLeke tedavisi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â DoÄŸru bir tedavi iÃ§in ilk adÄ±m doÄŸru teÅŸhisdir. Bu sebeble leke muayenesi iÃ§in mutlaka doktora baÅŸvurulmalÄ±dÄ±r. En sÄ±k gÃ¶rÃ¼len lekeler; Ã§il, solar lentigo, melasma(gÃ¼neÅŸ lekesi), gebelik lekesi ve PIH olarak ifade ettiÄŸimiz cilt hastalÄ±klarÄ± sonrasÄ± kalan lekelerdir. Leke tedavileri, lekenin teÅŸhisi belirlendikten sonra tamamen kiÅŸiye Ã¶zel planlanÄ±r. Tedavi iÃ§in, fiziken gÃ¼neÅŸ Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±ndan korunmak ve dÃ¼zenli gÃ¼neÅŸ koruyucu Ã¼rÃ¼nler kullanmak esastÄ±r. Â Buna ek olarak; leke aÃ§Ä±cÄ± kremler, kimyasal peeling, leke maskesi olarak bilinen enzim peeling, PRP, mezoterapi ve lazerler tedavi amacÄ±yla kullanÄ±lÄ±r. Ã–zellikle yeni nesil melanin pigmentine spesifik Ã§alÄ±ÅŸan ve cilt yÃ¼zeyine hasar vermeyen lazerler tedavide en gÃ¼Ã§lÃ¼ seÃ§enektir. Elimizdeki farklÄ± tedavi seÃ§eneklerine raÄŸmen leke tedavilerinin uzun soluklu sabÄ±r gerektiren uygulamalar olduÄŸu akÄ±lda tutulmalÄ±dÄ±r.