Avokado ye mutlu ve genç kal!

Avokado yapısında çok fazla sayda tekli doymamış yağ asitleri bulunur. Avokado A, C, ve E vitaminleri bakımından zengindir. Ayrıca; lutein ve glutathion gibi antioksidanlar içerir. Fosfor, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve çinko minerallerinden de oldukça zengindir. Avokado; besin değeri açısından beslenmemizde bulunması gereken çok özel bir sebze olduğunu belirtiyor.

İşte Avokadonun faydaları:

125 gram avokado ortalama 250 kkaloriye sahipken; 0.5 gram karbonhidrat, 2 gram protein ve 29 gram yağ içerir.

Diyette avokado kullanılmasının kan kolesterol seviyesini düşürdüğü, HDL’yi arttırıp, LDL ve trigliserid seviyesini düşürdüğü yapılan bilimsel çalışmalarda görülmüştür. Kabızlığa karşı da etkili olan ve bağışıklık sistemini güçlendirici özellikleri bulunan avokado, içeriğindeki güçlü antioksidanlar sayesinde vücuttaki toksinler ile savaşarak, yaşlılığa yol açan zararlı maddeleri yok eder. Ayrıca seratonin hormonu salgısında görev alır. Yani mutlu hissetmemize katkı sağlar.