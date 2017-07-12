Yaşlanmaya karşı gojjiberry

Uzun bir süredir gündemde olan goji berry, besin değeri en yüksek meyvelerden biridir. Goji berry, Goji bitkisinin meyvesidir tadı yaban mersini ve kirazı andırır. Oldukça sulu ve tatlı bir meyve olan ‘gojjiberry’ bünyesinde 21 adet mineral içerir (demir, bakır, çinko, selenyum, fosfor, kalsiyum ve diğer eser elementler). B, C ve E vitaminlerinin iyi birer kaynağı olan gojjibery, ‘renklerle diyet’ in kırmızı renk grubundadır.

Anti-aging (yaşlanma karşıtı) etki göstermesinin yanı sıra; kolesterol seviyesini ve kan glikoz seviyesini düzenlemeye yardımcıdır.

Yüksek C vitamini içeriği ile bağışıklık sistemimizi destekler. 1 porsiyon gojjiberry tüketerek günlük C vitamini ihtiyarcınızın % 20’ sini sağlamış oluruz. 1 Porsiyon meyve yerine geçen gojjiberry’nin miktarı: 1 avuçiçi dolusu (20gr.) kadardır.

Hafızayı, hatırlama fonksiyonlarını güçlendirmesinin yanında Alzheimer üzerinde de olumlu etkileri olduğu görülmüştür.

Araöğünlerde tek başına 1 avuçiçi dolusu kuru gojjiberry tercih edebileceğiniz gibi; kahvaltıda tüketeceğiniz tahıl gevreğinin veya granolanızın içine, araöğünlerdeki yoğurdunuzun içine, kurabiyelerinizin içine, öğünlerde salatanın üzerine veya smoothie tarzı içeceklerinizin içine ekleyerek tüketebilirsiniz.

Sağlıklı günler...

İpek AĞACA ÖZGER

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