Okulda geçecek renkli bir gün için renkli bir kahvaltı hazırlayın!

Çocuğunuzun derslerdeki konsantrasyonunun ve buna bağlı olarak başarısının arttırması, günlük yaşantısında daha aktif ve canlı olması ve tabi ki hastalıklardan korunarak sağlıklı olması için mutlaka kahvaltı yapması gerekir. Kahvaltı, en önemli öğün olmasının yanı sıra; maalesef ki en çok ihmal edilen öğündür de.

Kahvaltı sofrasında ne kadar fazla renk bulunursa; çocuğunuz o kadar renkli ve keyifli güne başlar. Keyifli bir kahvaltıyla başlanan bir günün kötü geçmesi, imkansıza yakındır.

Uzman Diyetisyen İpek Ağaca Özger kahvaltınızın daha renkli ve daha keyifli olması için; domates, salatalık, havuç dilimleri, maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber, taze nane, taze veya kuru kayısı, taze veya kuru incir, elma, portakal, armut, karpuz, kavun dilimleri gibi kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz ve mor renkteki sebze ve meyveleri çocuğunuzun kahvaltı menüsünde bulundurmanız gerektiğini belirtiyor.

Farklı renkteki meyve ve sebzeler farklı renklerde antioksidan, vitamin ve mineral içerdiğini belirten Özger; güne zinde başlamak, derslerdeki başarı ve performansı arttırmak için bu renklerin tüketilmesinin çok önemli olduğunu söylüyor.

Kahvaltı menüsünde meyve ve sebzelerin yanı sıra; et grubundan bir besin (yumurta ve peynir gibi) ve tahıl grubundan bir besin(ekmek veya kahvaltılık gevrek) de yeterli miktarlarda bulunmalıdır.

Çocuğunuzun yumurtasını kırmızıbiber veya maydanoz ile renklendirebilir; domates salatasına biber ilave edebilirsiniz. Minik bir meyve tabağı yaparak içerisine renkli meyveler koyabilirsiniz.