Hamilelik Mide Bulantısını Arttıran 8 Besine Dikkat!

Gebeliğe bağlı bulantı ve kusmalar, kişiden kişiye farklılıklar gösterirken; kadınların yarısından fazlasında görülür. Gebelikte mide bulantısı, özellikle gebeliğin başlangıç dönemlerinde yaşanırken; tam olarak nedeni bilinmemektedir. Etkileyen faktörlerin arasında psikolojik etkenler, gastrointestinal etkenler, plasental gelişim ve hormonal değişimler bulunur.

Gebeliğe bağlı bulantı ve kusmalarının oluşumunda farklı gastrointestinal etkenler de rol oynar. Örneğin; gebelik sırasında midede ki düz kaslar gevşer ve bu durum midedeki besinlerin geç boşalmasına neden olur. Besinlerin öğütülmesindeki bu gecikme, gastrik asidi azaltır ve mide ile ösafagus arasındaki ilişki bozulur, reflü meydana gelir.

Gebe kadınlarda tat ve koku almada aşırı duyarlılık görülüp; şiddetli yeme isteği yanında tiksinme duygusu da metabolik değişikliklerle açıklanmaktadır.

Beslenmede bazı noktalara dikkat edildiğinde mide bulantıları azalabilmektedir. Mide bulantısını arttıran bu 8 besinden uzak durun.

1) Yağlı ve/veya Şekerli Besinlerden kaçının

Kızartılmış besinler yerine haşlanmış, buharda pişmiş, ızgara besinleri tercih edin.

Krema, margarin, mayonez içeriği yüksek olan besinlerden uzak durun.

Tüketeceğiniz besinde zeytinyağı gibi sağlıklı bir yağ çeşidi kullanacaksanız bile miktara dikkat etmede fayda var. Yağ içeriğinin az olmasına özen gösterin; fazla yağ alımı mide bulantısını arttırabilir.

Pasta, çörek, börek gibi yüksek oranda yağ ve şeker içeren besinleri tüketmekten kaçının. Daha az yağlı ve daha az şekerli şekilde pişirebilirsiniz.

2) Kafeinli İçeceklerden uzak durun

Kesin olmamakla birlikte; yapılan bazı çalışmalarda kafein’in mide bulantısına sebep olabileceği görülmüştür. Kafein zaten hamilelikte kontrollü alınmalıdır; dolayısıyla tüketeceğiniz içecek ve yiyeceklerde kafeinsiz tercih edin.

3) Alkol Kullanmayın

Alkol kullanımı, hamilelik sağlığı için büyük risk taşıdığından kullanılmamalıdır. Mide bulantısını da arttırabildiğinden uzak durulmalıdır.

4) Yüksek Tuz Tüketiminden Kaçının

Yapılan araştırmalarda; beslenmelerindee yüksek oranda tuz tüketenler gebeler, daha fazla kusma yaşarlar. Tuz alımını kontrol edin.

5) Baharatlı Besinlerden uzak durun

Baharatlların aroması, kokusu özellikle sabah bulantısı olmak üzere hamilelikte mide bulantılarını arttırabilir. Yemeklerde kullandığınız baharatların miktarını azaltın; duruma göre hiç koymayabilirsiniz.

6) Susuz Kalmayın

Susuz kalmak, mide bulantısını tetikleyici etkiye sahiptir. Yeterli miktarda su içtiğinizden emin olun. Az az, sık sık su içmelisiniz. Birden bire kocaman bir bardak su içmek, mide bulantınızı arttırabilir.

7) Sebzeler ve Lifli Gıdaları Dengeli Tüketin

Yapılan çalışmalarla, mide bulantısı yaşayan gebelerin sebzeleri ‘tiksinti verici’ buldukları saptanmıştır. Fakat gebelikte sıklıkla görülen kabızlık şikayetlerini yaşamamak için sebze ve salata tüketimi çok önemlidir. Fazla miktarda salata/sebze tüketilmesi mide bulantısına sebep olabileceği gibi; az miktarda tüketilmesi de kabızlık gibi sindirim sistemi bozuklukları yaşatabilir.

8) Asitli Yiyecek ve İçecekler

Portakal, limon, ananas, sirke gibi asit içeriği yüksek olan besinlerin tahriş edici etkiye sahip olabildiği için tüketiminden mümkün olduğunca uzak durun.

Uzman Diyetisyen

İpek AĞACA ÖZGER

Hamilelikte beslenme videoları :

https://www.youtube.com/watch?v=v9og7FmP9lE&list=PLqcl0cxLrcOLg7tOkUVc2Trr1Vp8QDDAs