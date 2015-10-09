BESİNLERDEKİ VİTAMİN KAYIPLARINI ENGELLEMEK SİZİN ELİNİZDE!

Besinlerdeki vitamin kayıpları; besinin ısı, ışık, hava ile teması sonucu ve belirli bir zaman sonrasında meydana gelir.

Besinlerde bulunan vitaminlerin kayba uğramaması ve vücudumuzun bu vitaminlerden maksimum faydalanması için bu 4 madde üzerinde durularak; şu yollar izlenebilir:

1. Besinleri olabildiğince taze ve mevsiminde tüketmeye özen gösterin.

2. Pişirme yaparken fırınlama veya ızgara yöntemi daha az kayba neden olur. Sebzelerde buharda pişirme yöntemi en sağlıklı tercihtir.

3. Yağda kızartma veya kavurma yöntemini, hem kanserojen özellik taşıdığından hem de vitamin kayıplarına yol açtığından tercih etmeyin. Yemeğin malzemelerini başta yağda kavurmak yerine az suda pişirerek de benzer tadı elde edebilirsiniz. Pişmiş olan yemeğe yağı sonradan ekleyin.

4. Çiğ sebzeleri metal bıçak ile kesmek yerine mümkün olduğunca elinizle parçalayarak tüketin.

5. Yemeklerinizi çok uzun süre pişirmeyin.

6. Yemeklerinizi yeterli miktarda yapmaya özen gösterin. Ertesi gün tekrar ısıtılan yemekte vitamin kayıpları daha çok olmaktadır.

7. Süt, yoğurt ve ayran gibi besinleri güneş ışığı almayacak şekilde karanlık ve serin ortamda hatta mümkün olduğunca buzdolabında saklayın.

8. Yağınızı ışık almayan serin bir ortamda mümkün oldukça cam kaplarda muhafaza edin.

9. Besinleri tüketmenize yakın zamanlarda doğrayın veya elinizle parçalayın.

10. Mümkün oldukça meyve ve sebzelerin kabuklarını az soyun veya rendeleyin.

11. Konserve yerine dondurulmuş gıdalar vitamini daha iyi korurlar.

12. Yoğurdun dipte kalan suyunu ayran çorba vs. yaparak değerlendirebilirsiniz. Mümkün olduğunca dökmeyin.

13. Meyve ve sebzeleri sindirim probleminiz yoksa çiğ olarak tüketmeye önem verin.

14. Mümkün olduğunca kısa sürede hazırlayın ve sunun.

15. A, D, E, K vitaminleri yağda erir. Salatalarınızı bir miktar yağ ile tüketmek bu vitaminlerden yararlanımı arttırır.

Uzman Diyetisyen İPEK AĞACA ÖZGER