BEYAZ YAKALILAR İÇİN BESLENME ÖNERİLERİM...

Hareketsiz çalışma ortamı, kişilerde hem kilo alımlarına sebep olabiliyor; hem de kalp damar hastalıkları vb. kronik hastalıklara yakalanma oranını arttırıyor. Gün içerisinde hareketsiz kalan beyaz yakalı ofis çalışanlarının gün içerisinde uygulayacakları minik tüyolar, hem kilo kontrolünü sağlamalarında; hem de sağlıklarını korumalarında çok önemlidir.

Gün içerisinde zamanın çok büyük kısmı işyerlerinde geçiyor. Kent yaşamının günlük beslenmeyi ev dışına taşıması ve içinde bulunulan yoğun iş temposu, işyerinde beslenmeye zorunlu kılıyor. Gün içerisindeki ara öğünler, öğle yemeği hatta fazladan mesaiye kalınan günlerde akşam yemeği bile işyerinde veya iş toplantılarında tüketilebiliyor. Dolayısıyla işyerinde nasıl beslendiğiniz çok önemli.

Beyaz yakalı ofis çalışanlarına özel işyerinde beslenme önerilerim:

İster evde; ister işyerinde sağlıklı bir kahvaltı tabağı tüketin. Yeter ki kalkış saatinden çok uzak bir saatte olmasın. Örneğin kalkış saati itibariyle 1 saat içinde kahvaltı yapmaya özen gösterin. İşyerine geç saatte varan kişiler, evde kahvaltı yapmayı tercih etmeliler. Veya kalkınca 1 porsiyon meyve tüketip evden çıkılabilir.

Ara öğünlerinizi ihmal etmeyin. İşyerinizde meyveler, ceviz gibi yağlı tohumlar, kutu yoğurt vb. ara öğün seçenekleriniz varsa şanslısınız. Kurumsal şirketlerin büyük çoğunluğu, çalışanlarına ara öğün sağlıyor. İşyerinde ara öğün imkanınız yoksa evden getirerek veya işyerine giderken alarak sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz; ara öğün yapmak metabolizmanın daha hızlı çalışmasını ve kan şekerinin dengelenmesini sağlar. İşyerinden çıkana kadar ortalama 2-3 ara öğün yapılmış olmalı. Ara öğünlerde tüketilecek besinlerin çeşidi ve miktarı kişiden kişiye değişkenlik gösterir. Ara öğün yapmak, çalışma performansınızı ve konsantrasyonunuzu da olumlu yönde etkileyecektir.

Gün içerisinde tükettiğiniz çay ve kahve sayısını mümkün olduğunca azaltın. Kahvenizi tüketirken sütlü (sade veya kremalı değil) olmasına özen gösterin. Böylece az da olsa kahvenizle birlikte süt de tüketmiş olursunuz.

Toplantı masasına çay veya kahve siparişi verirken yanında mutlaka su da olmasına özen gösterin.

Toplantı masasında veya toplantı arasında sağlıklı besinler tercih edin. Toplantı odasında, kalori ve yağ içeriği yüksek besinler (kuru pasta gibi) bulunuyor ise; işyerinize sağlıklı besinler bulundurmaları ile ilgili öneri götürebilirsiniz.

İçecek olarak asitli içecekler ve hazır meyve sularından kaçının. Bunların yerine limonlu açık çay, bitki çayları (bilinçli tüketim önemli), taze sıkılmış meyve suyu, ayran, süt tercih edebilirsiniz.

Çalışma masanızda temiz, cam şişede bulunan su bulundurun. Şişenizin büyüklüğüne göre tüketmeniz gereken sayıyı belirleyin ve hedefe ulaşmadan ofisinizden ayrılmayın. Düzenli su içme alışkanlığı kazanmak sağlık açısından son derece önem taşımaktadır.

Gün içerisinde asansör yerine merdiven kullanın. Her merdiven aktivitesi sonrasında 1 bardak su için. Böylece su içmek için bir bahaneniz oluşacak.

2 saatten fazla masanızda hareketsiz oturmayın. Arada ofis içerisinde veya dışarısında hareket edin. Bir fitness uzmanından masa başı yapılabilecek öneriler edinin ve uygulamaya çalışın.

İpek AĞACA ÖZGER

Uzman Diyetisyen

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