ÇOCUĞUM OKULDA NASIL BESLENMELİ



Çocuklarınızın yaşam kalitesini arttırmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek için düzenli beslenmeleri ve düzenli uyumaları çok önemlidir.

Güne başlarken kahvaltı yapmak alışkanlık haline gelmelidir.

Çocuğunuzun derslerdeki konsantrasyonunun ve buna bağlı olarak başarısının arttırması, günlük yaşantısında daha aktif ve canlı olması ve tabi ki hastalıklardan korunarak sağlıklı olması için mutlaka kahvaltı yapması gerekir. Kahvaltı, en önemli öğün olmasının yanı sıra; maalesef ki en çok ihmal edilen öğündür de.

Ortalama 8-9 saatlik açlık sonrası vücut, beslenmeye en çok sabah ihtiyaç duyar ve vücudun ihtiyacı olan besin ögelerini bir an önce karşılamak ister. İşte bu yüzden de en önemli öğün kahvaltıdır. Okula gitmeden önce kahvaltı yapmak, çocuklar ve yetişkinler için alışkanlık haline gelmelidir. Sabah evden çıkmadan kahvaltı sofrasını kurun ve çocuğunuzla birlikte kahvaltı yapın. Güne kahvaltı ile başlayarak sağlığıza iyilik yaparken aynı zamanda çocuğunuzla olan iletişiminize de katkı sağlayacaksınız.



Renkli bir gün için Renkli bir kahvaltı yapılmalı.

Kahvaltı sofrasında ne kadar fazla renk bulunursa; o kadar keyifli olur. Keyifli bir kahvaltıyla başlanan bir günün kötü geçmesi, imkansıza yakındır.

Kahvaltınızın daha renkli ve daha keyifli olması için; domates, salatalık, havuç dilimleri, maydanoz, yeşil biber, kırmızı biber, taze nane, taze veya kuru kayısı, taze veya kuru incir, elma, portakal, armut, karpuz, kavun dilimleri gibi kırmızı, yeşil, turuncu, beyaz ve mor renkteki sebze ve meyveleri sofranızda bulundurmalısınız. Farklı renkteki meyve ve sebzeler farklı renklerde antioksidan, vitamin, mineral içerir

Kahvaltı menüsünde meyve ve sebzelerin yanı sıra; et grubundan bir besin (yumurta ve peynir gibi), süt grubundan bir besin(süt veya yoğurt) ve tahıl grubundan bir besin(ekmek veya kahvaltılık gevrek) yeterli miktarlarda yer almalıdır.

Doğru planlanmış bir beslenme çantası, çocuğunuzun sağlıklı beslenmesine katkı sağlar.

Çocuklarımızın okulda dengeli öğünler tüketmesi için beslenme çantasının doğru planlanması çok önemlidir. Beslenme çantası menülerini planlarken dikkat ettiğimiz noktalardan en başlıcaları: menülerin içeriğindeki protein, karbonhidrat ve yağ dengesi; menünün vitamin ve mineral içeriği; menüdeki besin gruplarının dağılımı ve beslenme çantasında yer alan besinlerin çocuğunuzun günlük besin ögesi ihtiyaçlarını karşılayıp karşılamadığıdır. Sağlıklı bir beslenme çantası hazırlayarak, çocuğunuzun okulda sağlıklı beslenmesine katkı sağlamış olursunuz.

Beslenme çantasında yer alan besinlerde çeşitlilik sağlanmalıdır.

Beslenme çantası menülerini planlarken aynı besinleri sık sık ve üst üste kullanmayın. Farklı besinlerin kullanımı ile; çocuğunuzun beslenme çantası içeriğinden sıkılmasını önlemiş ve aynı zamanda beslenmesinde çeşitlilik sağlanmasına katkıda bulunmuş olursunuz.

Çocuğunuzun severek tükettiği besinleri farklı şekillerde pişirerek beslenme çantasında farklılık yaratın.

Çocuğunuzun severek tükettiği; besin değeri yüksek olan bir besini beslenme çantası menüsüne sıkça koymak isteyebilirsiniz. Bu besini farklı hazırlama ve pişirme yöntemleri kullanarak farklı yemekler haline getirebilirsiniz. Böylelikle beslenme çantanızın içeriğini tek düzelikten kurtaracak; çocuğunuzun beslenmesinde çeşitlilik sağlamış olacaksınız. Örneğin; çocuğunuz sandviçi severek tüketiyorsa sandviçini bir gün yumurtalı, diğer bir gün peynirli, diğer bir gün ise köfteli veya hindi etli hazırayabilirsiniz.

Beslenme çantasındaki besinlerin porsiyon miktarını iyi ayarlayın.

Beslenme çantasını hazırlarken onun bir çocuk olduğunu, gereksinimlerinin size oranla çok daha az olduğunu unutmayın. Beslenme çantasına tüketebileceği miktarda yemek koyun. Bir diyetisyen yardımı alın ve çocuğunuzun gereksinimlerini birlikte belirleyin. Fazla miktarda koyduğunuz yiyecekler, çocuğunuzu korkutabilir ve hepsini tiketemeyeceğinden, sizde de; “Yine beslenme çantasını bitirmeden gelmiş” psikolojisi oluşturabilir. Farklı açıdan bakarsak; fazla miktarlardaki yiyecekleri tüketen çocuğunuzda obezite oluşma riski de artacaktır. Fazla miktardaki porsiyonlardan onu mümkün olduğunca uzak tutun.

Beslenme çantasındaki yiyeceklere farklı isimler takabilirsiniz.

Çocuğunuz iştahsızsa ve okulda yemek yemiyorsa; beslenme saatini ona zevkli hale getirmelisiniz. Beslenme çantasını hazırlarken menünüzdeki yiyeceklere komik ve ilginç isimler takabilirsiniz. Böylece, beslenme çantası çocuğunuzda merak uyandıracak, yemeğe olan ilgisini arttıracaktır.

Yiyecekleri çocuğunuz için çekici hale getirin.

Çocuğunuz iştahsızsa ve okulda evdeki gibi yemek yemiyorsa; beslenme çantasındaki besinleri çocuğunuzun hoşuna gidecek hale getirin. Örneğin; ayıcık şeklinde kesip çocuğunuzun tabağına koyduğunuz bir dilim ekmek, gülen suratlı bir makarna tabağı, manzara şekline getirilmiş çeşitli sebzeler, misket görünümünde köfteler, çiçek şeklindeki yumurta halkaları…. Bu, sizin hayal gücünüze kalmış ama bir ipucu vermek gerekirse; çocuğunuzun sevdiği oyuncaklar ve çizgi film karakterleri gibi cisimler üzerinden giderseniz, daha başarılı olursunuz.

İşte sizlere besleyici, lezzetli, ve çocuklar için keyifli; aynı zamanda kolay taşınabilir ve çalışan anne/babaların kolay hazırlayabileceği besinlerden oluşan örnek 1 haftalık beslenme çantası menüsü:

Pazartesi:

Peynirli mini tost

Bebek domatesler

Salı:

Sebzeli mini börek

Kutu Ayran

Çarşamba:

Elmalı tarçınlı ev kurabiyesi

Kutu Süt



Perşembe:

5 renkli çocuk sandviçi

(Peynirli, kuru domates, marul ve cevizli mini sandviç)

Kutu ayran

Cuma:

2 adet ceviz yavrulu kayısı

(2 adet kuru kayısı içinde ½ şar ceviz)

Kutu Süt



Cumartesi:

Neşeli yoğurt

(3 kaşık yoğurt içerisine 2 adet badem ve 1 adet şeftaliyi küpler halinde doğrayarak hazırlayabilirsiniz.)

Okul kantinleri artık tehlike saçmıyor.

Çocuklar okuldaki kantinlerden de besin alışverişi yapmak isteyebilirler. Geçtiğimiz birkaç yıl öncesine kadar okul kantinlerinde tüketilen cipsler, asitli içecekler, şeker ve enerji içeriği yüksek olan şekerlemeler, yağlı sandviçler çocukların günlük yağ ve kalori alımlarını fazlaca arttırmaktaydı. Özel okulların yanı sıra; MEB okul kantinlerinde de cips ve gazlı içecekler gibi sağlıksız besinlerin bulunması yasağı geçtiğimiz yıllarda hayata geçtiğinden beri artık içimiz rahat. Pek çok kantinde meyve veya taze sıkılmış meyve suyu bulmak da artık mümkün. Çocuklarımız gönül rahatlığıyla okul kantininden meyvesini alıp tüketebiliyor.

Öğle yemeği için kantinler yine de doğru tercih değil..

Çocuğunuzun öğle yemeği; okul kantinlerinde satılan aparatif besinler yerine yeterli ve dengeli beslenmeyi sağlayan menüleri okul yemekhanelerinden tüketmelerini sağlayın. Okul yemekhaneleri menüleri Diyetisyenler tarafından planlanmaktadır. Dolayısıyla öğrencilerin günlük enerji ve besin ögesi ihtiyaçlarını karşılar özelliktedir.

Okulda su tüketimi sağlanmalı

Çocuklarınıza gün içerisinde yeterli miktarlarda su içilmesi gerektiğini sık sık hatırlatın ve suyun önemi üzerinde durun. Yeterli su içilmediğinde hem çocuğunuzun sağlığı; hem de derslerde ve sınavlardaki performansı olumsuz etkilenir.

Özellikteki küçük yaştaki çocuklar yeterli su tüketimini sağlayamayabiliyorlar. Bu sebepten dolayı çocuğunuzun beslenme çantasına her gün mutlaka içi su dolu bir şişe koyun.