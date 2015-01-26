Çocuklar, Gebeler, Emziren Anneler ve Kilo Almak İsteyenler İçin İdeal İçecek: BOZA

Özellikle kış aylarında çok severek içilen bozanın; bilinen en eski Türk içeceklerinden biri olduğunu biliyor muydunuz?

Boza nedir, ne ile yapılır, kaç kalori enerji verir, kimler tüketebilir, nasıl saklamalıyız, besin değeri nedir? İşte tüm bu soruların cevaplarını sizler için hazırladım.

Bozayı tanıyalım

Bozayı tanımlamak gerekirse; darı irmiği su ve şekerden üretilen alkolsüz, mayalı bir kış içeceğidir.

Boza çeşitleri

Yapıldığı tahıl türlerine göre boza çeşitleri bulunmaktadır. Türkiye’de genellikle darıdan yapılan boza, başka ülkelerde yapıldığı yerin başlıca ürününe göre mısır, arpa, çavdar, yulaf, buğday, kara buğday, arnavutdarısı, gernik gibi tahılların unu, bazen da pirinç ve ekmek, nadir olarak da kenevir unu ve karamuk mayalandırılarak yapılır. Bozanın mevsimi Eylül - Mayıs ayları arasıdır.

Geleneklerimiz ve Boza

Eli güğümlü, belinde bardaklık olan bozacılar sokaklarda dolaşmasalar da; boza halen eski alışkanlıklarımızın ve geleneklerimizin bir parçasıdır.

Boza, enerji içeriği oldukça yüksek bir içecektir

200 ml (1 su bardağı ) boza ortalama 350 kalori enerji verir.

Besleyici değeri yüksek olan bozanın; içeriğinde fosfor, çinko gibi mineraller, B1 ve B2 vitamini gibi vitaminler bulunur.

Sindirim sistemi üzerinde olumlu etki gösterir

Aktif mayalar sayesinde sindirim sistemi üzerinde olumlu etkileri bulunur; yani bozanın probiyotik etkisi vardır. Mayalanması sırasında oluşan laktik asit de sindirim sistemi için oldukça önemlidir.

Kimler rahatlıkla tüketebilir?

Bozayı; zengin karbonhidrat, protein ve B vitamini içeriği nedeniyle çocuklar, gelişme dönemindeki gençler, gebeler, emziren bayanlar, sporcular, ve kilo almak isteyenler için iyi bir enerji kaynağı oluşturur. Fazla kilosu olan kişilerin boza tüketirken 1 çay bardağını geçmemeleri ve ara öğün yerine tüketmelerini tavsiye ederim.

Saklama koşullarına dikkat

Boza, serin bir ortamda; tercihen buzdolabında 3-5 gün saklanabilmektedir. 3-5 günden fazla beklemiş olan bozanın tüketimi sonucunda besin zehirlenmeleri oluşabileceğinden dikkat edilmelidir.

Sağlıkla kalın…

Uzm. Diyetisyen İPEK AĞACA ÖZGER

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