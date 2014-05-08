DEPRESYONa karşı KAHVE mucizesi…

Depresyon, günümüzde karşılaştığımız en yaygın hastalıklardan… Yoğun iş veya okul temposu, kendimize istediğimiz vakti ayıramamak, aşırı hareketsizlik, yoğun stres ve sağlıksız beslenme… Tüm bu faktörler, çağımızın hastalığı depresyon’a yakalanmamıza yardımcı oluyorlar… Depresyona karşı korunmak için; yaşam kalitesini arttırmak, düzenli spor yapmak, sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak gerçekten çok önemli…

Peki kahve’nin depresyon’a karşı koruyucu olduğunu biliyor muydunuz? Kahveyi çok seven bir Diyetisyen olarak yapılan araştırmaları takip ediyorum: Son yıllarda yapılmış bir çalışmaya göre, günde ortalama 4 kupa kahve içen kişiler, hiç içmeyenlere oranla % 10 daha az depresyona giriyorlar. Araştırmacılar, kahvenin mutluluk vermesinin nedenini, içindeki güvenilir antioksidanlara bağlıyor. Kahvenin hafif bir antidepresan gibi etki gösterip, serotonin ve dopamin gibi sinirsel salgıların üretimine yardımcı olduğu da düşünülüyor. Anlayacağınız kahve’nin mutlu hissettirici etkisi bilimsel olarak da üzerinde durulan bir konu.

Bazen kokusu bile yetiyor!

Kahve’nin o harika kokusu bile sakinleştirici ve keyif verici özelliğe sahip. Bir başka araştırmada; fareler üzerinde yapılan bir deneye göre, az uyku nedeniyle strese giren fareler, kahvenin kokusuna maruz kaldıklarında, beyinlerinde bu strese bağlı olarak oluşan proteinde de bir değişim yaşanmış. Yani bazen kahvenin sadece kokusu bile yetiyor bizi mutlu hissettirmeye…

Kahve’yi nasıl tercih etmeli?

Günde ortalama 2-3 porsiyon kahve tüketerek kahvenin sağlık üzerindeki tüm olumlu etkilerinden faydalanmak mümkün. Türk kahvesi, çözünebilir hazır toz ve granül kahveler, filtre kahve, kısaca tüm kahve çeşitlerini tercih edebilirsiniz. Tüm bu kahve çeşitleri doğal (%100 kahve çekirdeği ve su’dan ibaret). Kilo kontrolü için; kahvenizi şekersiz ve şurupsuz tercih etmelisiniz. Böylece fazladan kalori almaktan da kurtulmuş olursunuz. Kahvenize süt ekleyerek tüketebilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız protein kalitesi yüksek, tok tutan ve kalsiyumdan zengin ‘süt katılmış kahve’ nizi araöğünlerde tercih edebilirsiniz. Kahvenin, kan şekerini dengeleme özelliği de bulunduğundan sağlıklı bir ara öğün alternatifidir.

Rengarenk besleneceğiniz; depresyonsuz keyifli günler…

Uzman Diyetisyen İpek AĞACA ÖZGER

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