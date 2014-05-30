Düğün Öncesi; GELİN ve DAMAT Diyeti

Düğün günü kusursuz güzellikte ve formda olmanın sırları…

Önemli Not: Bu yazı hem gelinler hem de damatlar içindir!

Ve işte günlerdir, aylardır, belki yıllardır sabırsızlıkla beklediğiniz büyük gün! Düğün gününüz yaklaşıyor… Düğününüzde her şeyin kusursuz olmasını istiyorsunuz; gelinliğinizin/damatlığınızın, makyajınızın ve en önemlisi tabii ki kendinizin! Kusursuz güzelliğin/yakışıklılığın sırrı kendini iyi hissetmede yatıyor. Formda ve istediğiniz kiloda olmak, kişiyi iyi hissettirir. Kendini iyi hisseden kişi mutludur; enerjiktir; huzurludur; güzeldir...

Düğün telaşı yaşarken şikayet etmek yerine tadını çıkartın! Hayatınızda bir kez yaşayacağınız (Umarım öyle olur ve eşinizle bir ömür çok mutlu olursunuz) bu özel günlerinizin tadını çıkartmalısınız. Ev bakılıyor, eşyalar alınıyor, hazırlıklar tamamlanıyor derken bir de baktınız ki bir de zayıflama telaşı içine girivermişsiniz! Korkmayın; kilo vermek/forma girmek düşündüğünüz gibi zor ve sıkıcı bir süreç değil... Kilo kaybını sağlamak istiyorsanız mutlaka bir Diyetisyen’e danışmalısınız. ‘Kişiye özel diyet’ uygulayarak sağlıklı, hızlı ve kalıcı kilo vermeniz mümkün!

İşte sizlere düğün öncesi fazla kilolardan kurtulmanın sırları:

Sağlıklı ve formda bir gelin/damat olmak istiyorsanız: Kahvaltı yapın!

Kahvaltı ederek güne başladığınız günler daha enerjik ve mutlu olursunuz; çabuk yorulmazsınız. Düzenli kahvaltı ile düğün hazırlıklarını daha konforlu yapabilirsiniz. Ayrıca kahvaltının kilo verme üzerindeki etkilerini de atlamayalım. Güne kahvaltı yapmadan başlayanların yağ depolama riskinin daha fazla olduğunu unutmayın. Tam buğday ekmeği, orta yağlı beyaz peynir, yağsız yumurta, ceviz, çiğ sebzelerden oluşan bir kahvaltı, gece uykuya dalan metabolizmanızı harekete geçirecek ve sizi gün boyu iyi hissettirecek.

Alışverişe, gidilecek yerlere yürüyerek gidin; Hareketsiz kalmayın!

Gideceğiniz yerlere mümkünse arabayla değil; yürüyerek veya toplu taşıma ile gitmeye çalışın. Gün içerisinde 45 dakika-1 saatlik yürüyüş kilo kaynı için çok etkili. Düzenli yürüyüşler kilo kontrolünde etkili olduğu gibi mutluluk hormonu da salgılatır ve kişiyi iyi hissettirir.

Düğün hazırlıkları arasında ara öğünlerinizi mutlaka yapın…

Sık beslenmek, kan şekerini dengeler; metabolizma hızında artışa yardımcı olur. Yapılan binlerce bilimsel çalışma bu sonucu doğrulamaktadır. Metabolizmanızın tıkıt tıkır çalışması için ve kilo kaybını sağlamak için ara öğün yapmalısınız. Düğün hazırlıkları çok meşakatlidir ve zaman alır. Damatlık/Gelinlik provaları, organizasyonla ilgili yapılacak pek çok iş, mobilyacılar, beyaz eşyacılar, emlakçılar derken koşuşturmaktan yemek yemeyi unutursunuz. Ama bu kesinlikle doğru değil! Size önerim: çantanızda mutlaka bir taze meyve veya kuru meyveler; birkaç parça badem bulundurun. İçecek ikramı olduğunda ayran veya sütlü (gerçek süt) kahve tercih edebilirsiniz (Ve tabii yanında su!). Böylece ara öğününüzü atlamamış olursunuz. Ara öğününüzü düzenli yapmak, alışverişler sırasında daha sakin ve mantıklı olmanızı da sağlayacaktır. Unutmayın; çoğu insan kan şekeri düştüğünde sinirlenir; agresif veya alıngan olur. Ara öğünleri düzenli yapmanız hem sizi rahatlatacak; hem de müstakbel eş adayınızı…

Çayı, kahveyi bir kenara bırakın da; SU içmeyi unutmayın!

‘Ben çok çay içiyorum, su ihtiyacımı karşılıyordur!’ cümlesi pekçoğumuz tarafından sıklıkla söylenir. Peki içilen çaylar, kahveler su ihtiyacını gerçekten karşılar mı? Günlük sıvı ihtiyacı kişidenkişiye değişkenlik gösterir. Vücudun, besinlerle alınan her 1 kkalori başına 1,5 ml. sıvıya gereksinimi vardır. Bu da yetişkin bireylerde ortalama 2-3 litre’dir. Günlük sıvı gereksinmesinin ortalama %60-70’inin su olarak tüketilmesi gerekir. Örneğin 2,5lt. sıvı ihtiyacınız olsun; bu sıvı ihtiyacının en azından 1,5 litresinin SU olarak içilmesi gerekir. Yaz aylarında sıvı kayıları olduğundan su ihtiyacı artabilmektedir.Içilen çaylar, kahveleri bir kenara bırakalım; günde ortalama 8-10 bardak su içmeye gayret edin. Ynaınızda (çantanızda, arabanızda vb.) mutlaka su şişesi bulundurun.

Şişkinlik şikayetiniz varsa bu besinleri düğün öncesi tüketmeyin!

Düğün öncesindeki birkaç gün gaz ve şişkinlik yapıcı özellikteki besinlerin tüketiminden kaçınılmalı. Bunlar: Brokoli, karnabahar, brüksel lahanası, lahana, pırasa, turp, salatalık gibi sebzeler; erik, çilek gibi meyveler; kuru fasulye, nohut, bezelye, mercimek, barbunya gibi kuru baklagiller; bulgur gibi besinler. Gaz ve şişkinlik şikayetlerini arttıran besinler kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir; önerim; sizi rahatsız eden/gaz şikâyetine neden olan yiyecekleri tespit etmeniz ve bu besinleri bu süre zarfında tüketmemeniz olacaktır.

Vücudunuz kolay ödem tutuyorsa beslenmenize dikkat!

Tuz ve tuzlu besinlerin (konserveler, salamura besinler, tuzlama yöntemiyle yapılmış besinler, turşu, şalgam suyu, vb.) tüketimi mümkün olduğunca azaltın. Tuz içeriği düşük olan bir beslenme programı uygulayarak yaşanabilecek ödem riskini azaltabilisiniz. Maden suyu yüksek miktarda sodyum içerdiğinden düğün önceki gün mümkün olduğunca uzak durulmalıdır; çok hassas bünyelerde ödem artışına sebebiyet verebilir.

Eşinizle birlikte çok mutlu olacağınız rüya gibi bir ömür diliyorum…

Uzm. Diyetisyen İpek AĞACA