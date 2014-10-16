Kansere karşı her gün 1 avuç nar

Bereketin sembolü haline gelmiş olan nar meyvesinin gizemini çözmeye hazır mısınız?

Dalındayken görmek istiyorsanız…

Yapma çiçek görüntüsünü andıran yumuşak renkli çiçeklerini görmek, hatta bu muhteşem görüntüyü fotoğraf karelerine sokmak isteyenler, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu veya Akdeniz Bölgelerinde bu faaliyeti gerçekleştirebilirler. Çünkü nar ülkemizde bu bölgelerde yetişiyor.

En dayanıklı meyve

Nar, kabuğunun özel yapısı sebebiyle 4 – 6 ay kadar yapısını ve besin değerini koruyabilen nadir meyvelerdendir. 1–2 °C`de saklanmalıdır.

Kansere karşı Nar

Yapılan pek çok araştırma, narın tümünden üretilen nar suyunun kırmızı şarap ve yeşil çaya göre 3 kat daha fazla antioksidan etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Meyve tanelerinin anti-tümör etkisi de dikkat çekmektedir. Bu bakımdan kansere karşı koruyucu özellik taşımaktadır.

Sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmeyen meyve: Nar

Nar, ishal diyet tedavisinde rahatlıkla kullanılabilir.

Nar, içerdiği antioksidanlar sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir.

Kolesterol ve kan şekerinin stabil durmasında olumlu etkileri gözlenir. Nar, kalp sağlığından korunmada da etkilidir.

1 avuç nar = 1 porsiyon meyve

Narın sağlık üzerinde fazlaca olumlu etkisi olması yanında; kilo kontrolüne dikkat eden kişiler narı dikkatli tüketmelidirler. 1/2küçük nar (100 gr.) 75 kkalori enerji verir. Yani 1 porsiyon meyveye denk gelen narın miktarı 1 avuç kadardır.