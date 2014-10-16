Kansere karşı her gün 1 avuç nar

Bereketin sembolü haline gelmiş olan nar meyvesinin gizemini çözmeye hazır mısınız?
Dalındayken görmek istiyorsanız…
Yapma çiçek görüntüsünü andıran yumuşak renkli çiçeklerini görmek, hatta bu muhteşem görüntüyü fotoğraf karelerine sokmak isteyenler, Ege Bölgesi, Güneydoğu Anadolu veya Akdeniz Bölgelerinde bu faaliyeti gerçekleştirebilirler. Çünkü nar ülkemizde bu bölgelerde yetişiyor.
En dayanıklı meyve
Kansere karşı Nar
Yapılan pek çok araştırma, narın tümünden üretilen nar suyunun kırmızı şarap ve yeşil çaya göre 3 kat daha fazla antioksidan etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Meyve tanelerinin anti-tümör etkisi de dikkat çekmektedir. Bu bakımdan kansere karşı koruyucu özellik taşımaktadır.
Sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmeyen meyve: Nar
1 avuç nar = 1 porsiyon meyve
Narın sağlık üzerinde fazlaca olumlu etkisi olması yanında; kilo kontrolüne dikkat eden kişiler narı dikkatli tüketmelidirler. 1/2küçük nar (100 gr.) 75 kkalori enerji verir. Yani 1 porsiyon meyveye denk gelen narın miktarı 1 avuç kadardır.
Uzm. Dyt. İpek AĞACA ÖZGER
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