Kurban etini 4 günden fazla buzdolabında bekletmeyin!

Aman dikkat; bakteriler taze eti çok sever…

Taze etler, bakterilerin çoğalması için en uygun ortamlardan biridir. Etin içeriğindeki karbonhidrat, protein gibi besin ögeleri, etin PH derecesi ve içeriğindeki su aktivitesi bakterilerin çoğalması için harika bir ortamdır. Etin içeriğindeki virüs, bakteri, ve parazitleri iyi bir pişirme işlemi ile yok edebiliyor; bu sayede eti güvenle tüketebiliyoruz. Besin zehirlenmelerine karşı etin uygun şekilde pişirilmesinin yanı sıra; etin doğru yerde ve uygun süre saklanması da çok önemlidir.

Et için en uygun pişirme yöntemi: Haşlama veya Izgara’ dır.

Ete uygulanan pişirme yöntemi, etin lezzetini, görüntüsünü, kıvamını, kokusunu, biyoyararlılığını yani her açıdan etin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Eti doğru pişirme yöntemi nasıl olmalıdır?

Etin sağlık açısından en doğru pişirme yöntemi; haşlama veya ızgara şeklindedir.

Dikkat edilecek önemli bir nokta; etin pişerken ateşle kesinlikle direkt temas etmemesi gerektiğidir. Etin ateşe yakın olması kanserojen öğelerin oluşumuna sebep olmasının yanı sıra; B1, B12, folik asit gibi vitaminlerin kaybına da yol açar.

Etin hem içinin; hem dışının iyi pişmiş olması önemlidir. Etlerin çiğ veya az pişmiş olması, yeme kalitesini düşüreceği gibi; besin zehirlenmelerine de yol açabilir.

Ete pişirirken ekstra herhangi bir yağ asla eklenmemelidir. Kırmızı et, içerisinde yüksek miktarda doymuş yağ içermektedir.

Kıyma’ yı güvenli hale getirin!

En sık yaşanılan besin zehirlenmeleri; iyi pişmemiş kıyma ve kıymadan yapılan köfte, hamburger, vb. yiyeceklerden kaynaklanır. Bunun sebebi şudur: Bütün halde bulunan etlerin dış yüzeyi mikroorganizmalar ile kaplıdır. Bu etin kıyma haline getirilmesi işlemi, etin dış yüzeyindeki mikroorganizmaların her yerine bulaşmasına sebep olur. Ama bu bilgi sizi korkutmasın; kıyma, köfte gibi yiyeceklerin çok iyi şekilde pişirildiğinden emin olursanız bu besinleri güvenle tüketebilirsiniz.

Unutmayın; Kırmızı etin buzdolabında saklama süresi 3-5 gün’dür!

Taze kırmızı et, buzdolabında (4°C) ortalama 3-5 gün kadar saklanabiliyorken; 6-12 ay süresince dondurularak saklanabilir. Kurban bayramında; etin 5 gün içerisinde tüketilemeyecek kadar fazla miktarda evinizde bulunması durumunda, etin dondurularak saklanması en doğru yöntemdir. Etler büyük parçalar şeklinde değil, birer yemeklik olacak şekilde küçük parçalara ayrılarak, buzdolabı poşetlerine veya uygun kaplara konularak derin dondurucuda saklanmalıdır.

Et suyuna dikkat!

Pişmiş etlerin suyunu çorba vb. yemeklerde kullanmak üzere ayırıyor ve buzdolabında bir süre saklıyorsanız, aman dikkat! Et suyu çok çabuk bozulur; 1-2 günden fazla buzdolabında (4°C) bekletilmemelidir.

Sağlıklı ve Renkli Bayramlar…

İPEK AĞACA ÖZGER

-Uzman Diyetisyen-

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