RAMAZANDA İÇECEK TERCİHLERİNİZE DİKKAT EDİN !



SU TÜKETİMİNE DİKKAT!

Ramazan ayının bu sene yılın en sıcak aylarına denk gelmesi ile birlikte su tüketimine daha fazla özen gösterilmesi gerekiyor. Artan sıcaklıklar ile birlikte terleme de artıyor ve vücut fazlasıyla sıvı kaybediyor. Kaybedilen sıvıları yeterli su tüketimini sağlayarak yerine koymak sağlığımız açısından oldukça önemli.

Ramazan ayında gün içinde yeterli su tüketimini sağlamak için sahurda, iftarda, iftar sonrasında yeterli miktarda su içilmeli. Su ihtiyacı kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Sağlıklı bir yetişkinde ortalama su ihtiyacı 2 lt. diyebiliriz. Yaz aylarında bu miktar 3 lt.’ye kadar yükselebiliyor.



PEKİ DİĞER İÇECEKLER?

Sıvı alımı, su tüketimine ek olarak çorbalar, taze sıkılmış meyve suları, ayran, şekersiz kompostolar, şekersiz limonata gibi diğer içecekler ve su oranı yüksek besinlerin tüketimi ile birlikte desteklenmelidir.



HEM KİLO KONTROLÜ HEM DE SAĞLIĞINIZ İÇİN İÇECEK TERCİHLERİNİZ BUNLAR OLSUN..

• Susuzluk hissinizi gidermek, serinlemek için kola, gazoz gibi asitli içecekler yerine su tercih edin. Yaz aylarında terle birlikte artan sıvı kayıplarını yerine koymak adına daha fazla su tüketmek lazım. Tercihinizi sudan yana kullanarak günlük yeterli su tüketimini de sağlamış olursunuz.

• İftar ve sahurda tüketeceğiniz içeceği kola, gazoz gibi asitli içecekler yerine ayran olarak tercih edebilirsiniz. Böylece çok daha sağlıklı bir seçim yapmış olursunuz. Ayran iyi kalitede protein kaynağı olan, kan şekerini iyi dengeleyen, Kalsiyum deposu bir içecektir. Öğünlerde ayranı tercih ederek süt-yoğurt grubu besininizi de tüketmiş olacaksınız.

• Roka, maydanoz, tere vb. yeşillikler ile ayranı blend edip otlu ayran şekline getirebilirsiniz.

• Gastrit, ülser gibi bir rahatsızlığınız var ise; asitli içecekleri hayatınızdan tamamen çıkartmalısınız. Mide sağlığını korumak için asit düzeyi yüksek olan içecek ve yiyeceklerden uzak durmak gerekir.

• Fazla kilolarınızı vermek için çabalıyorsanız; daha düşük kalorili olan hafif içecekler tercih edin. Asitli içecekler aynı zamanda fazla miktarda kalori de içermektedir.

• Maden suyu sizin için iyi bir alternatif içecek olabilir. Maden suyu tüketimini sağlayarak terle birlikte vücudunuzun kaybettiği mineralleri de yerine koymuş olursunuz. (Hipertansiyonunuz varsa madensuyu tüketimine dikkat edilmeli!)

• Sahurda 1 Bardak kefir içerek hem tok kalmayı sağlarsınız hem de ramazanda kabızlık şikayetinden kurtulmuş olursunuz.

• Limon, elma kabuğu, taze nane veya diğer pek çok meyveden kendinize limonata hazırlayabilirsiniz. Ekstra şeker koymayın, meyvenin şekeri yeterli olacaktır.

• Soğuk kahve içebilirsiniz. Soğuk süt içerisine kahve koyarak hazırlayacağınız soğuk kahvenizi iftar sonrası keyifle tüketebilirsiniz.

• Soğuk çay hazırlayabilirsiniz. İçerisine meyve dilimleri koyabilir; tadını renklendirebilirsiniz.

• Fazla kilo sorununuz yok ise; hatta kilo almak istiyorsanız taze sıkılmış meyve sularını sahurda ve iftar sonrasında tercih edebilirsiniz. Kilo kontrolüne dikkat edenler az miktarda tüketmeli; meyvenin kendisini tercih etmeliler.

Uzman Diyetisyen

İpek AĞACA ÖZGER