SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN RENKLİ DİYET

Rengarenk ve dengeli beslenerek cilt sağlığımızı desteklememiz mümkün. Işıl ışıl, sağlıklı bir cilt için beslenmede olmazsa olmaz besinleri sizler için sıraladım..

MOR RENK, GENÇLEŞTİRİP GÜZELLEŞTİRİR

'Cilt sağlığı ve beslenme' deyince ilk aklımıza gelen renk, MOR olmalıdır. Mor renkteki besinler, bize gençlik ve güzellik verir. Meyve ve sebzelere bu güzel mor rengi veren pigment, ‘antosiyanin’ dir. Antosiyaninler, hücreleri hasar almaktan korur; yaşlanmayı geciktirir. Antosiyaninlerin, en yüksek miktarda bulunduğu meyve mor üzümdür.

Gençlik ve güzellik veren antosiyanin pigmenti, yaban mersini, böğürtlen, mor erik, vişne, kırmızı lahana ve patlıcanın kabuğunda da bulunur.

MOR ve KIRMIZI renkteki üzümlerin kabuğunda ve çekirdeğinde çok güçlü bir antioksidan olan resveratrol bulunur. Yaban mersini ve dutta da bulunan resveratrol’ün antioksidan özelliği E vitamininden 50 kat, C vitamininden ise 30 kat daha fazladır. Resveratrol, anti-aging yani yaşlanmayı yavaşlatıcı özelliği ile bilinir. Yapılan çalışmalar, düzenli olarak yeterli miktarda yaban mersini tüketen kişilerde yaşlanmanın geciktiğini göstermiştir.

Üzüm çekirdeği yağı, tokoferol (E vitamini) içeriğinden dolayı cilt sağlığı üzerinde etkilidir ve kozmetikte sıkça kullanılır. Üzüm, çekirdeği ile birlikte tüketilmelidir.

Siyah üzüm, mor üzüm, böğürtlen ve siyah ahudududa, antikanserojen ve yaşlanmayı geciktirici özelliği ile bilinen ellagic asit adlı madde bulunur. Bu maddenin en yüksek miktarına siyah ahududu da rastlanmıştır. Siyah ahududu, mevsiminde iken düzenli tüketilmesi gereken meyvelerden biridir. Ellagic asit aynı zamanda nar ’da da bulunmaktadır.

CİLTTE YAŞLANMAYA KARŞI YEŞİL RENK BESİNLER

Yaşlanmada büyük rolü olan güneş ışınlarının zararlı etkilerini azaltmaya yardımcı besinler arasında; YEŞİL gruptaki meyve ve sebzeler (yeşil biber, brokoli, kivi, ıspanak, kuşkonmaz, roka, maydanoz, tere, marul vb.) yer alır. Bu besinler, güçlü bir antioksidan olan C vitamini içermesi sebebiyle de cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahiptir.



CİLT LEKELERİNE KARŞI BEYAZ RENK BESİNLER

C vitamini, potasyum ve pektinden zengin ve pek çok bağırsak hastalığına karşı koruyucu özellikte olan BEYAZ renk grubunda yer alan ayvanın aynı zamanda cilt dostu bir meyve olduğunu bilinir. Araştırmacılara göre ayva, UV ışınlarının cilt üzerindeki olumsuz etkilerini ve cilt lekelerini azaltmada önemli bir meyvedir.

BEYAZ renkli besinlerden sarımsak, soğan gibi beyaz renkteki sebzeler de selenyumdan zengindir. Beyaz renkli bu besinler, güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlı etkilerini azaltmaya yardımcıdır; yemeklerde sıkça kullanılmalıdır.

CİLT KANSERİNE KARŞI KIRMIZI RENK BESİNLER

Cilt sağlığımız için önemli olan bir diğer renk ise KIRMIZI’ dır. Domates, greyfurt, karpuz, kuşburnu gibi kırmızı besinlerde bulunan likopen, pek çok kanser türüne karşı koruyucu güçlü bir antioksidandır. Likopen kaynağı bu besinlerin, cilt kanser riskini azalttığı yapılan çalışmalarda görülmüştür. Kırmızı renkli besinler günlük beslenmemizde yerini almalıdır.

YAĞLI CİLT SORUNU İÇİN TURUNCU RENK BESİNLER

TURUNCU renkli besinlerden bal kabağı, havuç, mango, kayısı ve tatlı patateste bulunan beta-karoten, güçlü bir bağışıklık sistemi destekleyicisi ve sağlıklı bir cilt için önemli olan besinlerdendir. Antioksidan özellikteki b-karotenin aynı zamanda yaşlanmayı geciktirmede de etkisi bulunur. Vitamin A’ nın deride yağ bezlerinin aktivitesini baskıladığı kanıtlanmıştır. Bu yüzden havuç, kuru kayısı, tatlı patates gibi turuncu renkli besinler yağlı cilt yapısına sahip kişiler için vazgeçilmez olmalıdır.

SELÜLİTE KARŞI ANANAS

Turuncu renkli besinlerden biri olan ananas, içeriğinde bulunan vitamin ve mineraller, bromelin enzimi sayesinde cilt sağlığı üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Ananas, kırışıklıkların ortaya çıkmasına neden olan, kolajeni yenilemeye yardımcıdır. Aynı zamanda dolaşım sistemini destekleme özelliği olduğundan, selülitlerden korunmada önemli role sahiptir.

SAĞLIKLI BİR CİLT İÇİN RENKLİ VE DENGELİ BESLENMEK ŞART

Rengarenk meyve ve sebzelerin dengeli şekilde yer aldığı menülerimizde, diğer besin gruplarından (et grubu, ekmek grubu ve süt grubu) besinler de yeterli miktarda bulunmalıdır. Bunlardan cilt sağlığı için en önemlileri aşağıda yer almakta.

Omega-3 yağ asitlerinden zengin BALIK, cildin elastikiyetini artırarak yaşlanmayı geciktirirken aynı zamanda cilt kalitesinin gelişmesine yardımcı olur. Mevsiminde haftada 3 kez tüketilmelidir. Balık ve balık yağı gibi ceviz de omega-3’ün kaynaklarından biridir. 2 tam ceviz 1 porsiyondur.

Selenyum minerali; çok güçlü bir antioksidan mineraldir. Tahıllar, deniz mahsülleri ve et önemli kaynaklarıdır. Selenyum; sedef hastalığının tedavisinde destek olarak ve anti-aging amaçlı kullanılmaktadır.

YEŞİL ÇAYın, cilt sağlığı üzerinde etkili olduğu bilinir. Antioksidan özelliği yüksek olan yeşil cay günde 2-3 kupa tüketilmelidir.

YUMURTA, en kaliteli protein kaynağıdır. Cilt sağlığı için çok önemli olan çinkodan ve güzellik verici biotin ve B12 vitaminlerininden zengindir.

Sağlığımız için çok önemli olan SU'yu da unutmamak gerekir. Gün içerisinde ortalama 2,5-3 lt. kadar su içmeye özen gösterilmelidir. Cildin nemlenmesi ve dolaşım sisteminin sağlıklı çalışması için su içmek çok önemlidir.

Renkli Diyet ile Sağlıklı Günler...

İpek AĞACA ÖZGER

Uzman Diyetisyen