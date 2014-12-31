YENİ YILA MERHABA; FAZLA KALORİYE ELVEDA

Mekanlar değişse de; yılbaşı akşamı yemeklerinin daha bir özenli ve çeşitli hazırlanacağı kesin. Ana yemekten, pilava, zeytinyağlılardan mezelere, kuruyemişlerden meyveye, tatlılardan alkollü içkilere kadar gece boyu masada kalacak sofralar hazırlanacak. Yeni yıla şiş bir karın, gaz spazmı, karın ağrısı veya besin zehirlenmesi ile girmek istemiyorsanız önerilerime kulak verin derim.

Kalbinize, karaciğerinize, midenize, böbreklerinize yılbaşı hediyesi yapın…

Yeni bir yıla girerken sağlıklı bir başlangıç yapın. Kalbinize, karaciğerinize, bağırsaklarınıza ve böbreklerinize hatta tüm vücudunuza bir iyilik yapın. Çok yağlı besinler, kızartmalar, katkı maddeleri içeren şarküteri ürünlerinden ve aşırı alkol tüketiminden vazgeçin.

Yılbaşı akşamı için alışveriş listesi hazırlayın..

• İşe menülerinizi planlayarak başlayın. Birkaç gün önceden yiyeceklerinizi ve içeceklerinizi belirleyin, listenizi hazırlayın ve yılbaşı alışverişinizi de bu doğrultuda yapın. Gereğinden fazla miktarlarda besin ve içecek satın almayın. Böylece tüketeceğiniz miktarı kontrol altına almış olacaksınız.

Menülerinizi iyi planlayın..

• Menülerinizi planlarken; menünün yeterli ve dengeli olmasına, sağlıklı beslenme ilkelerinden uzaklaşmamış olmasına dikkat edin. Menüde, 4 ana besin grubundan da besin bulunmasına özen gösterin. (1- Süt ve ürünleri, 2- Et ve ürünleri, 3- Tahıllar, 4- Sebze ve meyveler) Örnek bir menü: o Sebzeli yeni yıl çorbası , o Fırında Hindi (yılbaşı hindisi) (az miktarda iç pilav ile), o Yılbaşı salatası (Bol roka, 1 büyük nar, 1 portakal, 1 yemek kaşığı zeytinyağlı, bol limonlu, ilaveli).

Yemek saatine dikkat edin

• Yılbaşı yemeğinin saatini iyi ayarlayın. En geç 20:30 saatlerinde yemeğe oturmuş olun; yemeğinizin 22:00 gibi bitmiş olmasına dikkat edin (Bu saat yatış saatinize de bağlı olarak değişebilir). Bu saatten sonra taze veya kuru meyve haricindeki besinleri tüketmemeye gayret edin. Bol su için.

Yemekleri iyi çiğneyin, yavaş yiyin..

• Yılbaşı gecesinde yemek süresi normalden çok daha uzun süreceğinden ve daha fazla masada kalacağınızdan yemek yeme hızına daha fazla özen göstermeniz gerekir. Yemekleri yavaş ve iyi çiğneyin. Lokmalarınız arasında çatal, kaşık ve bıçağınızı mutlaka masaya bırakın, yemeğe sık sık ara verin. İçkinizi içerken de aynı şekilde küçük yudumlar halinde ve ara vererek içmeye özen gösterin. Böylece tüketim miktarını azaltmış olacaksınız..

Meze tercihlerine dikkat!

-Mezelerinizde Yoğurtlu, Haşlanarak veya ızgara şeklinde hazırlanmış, Az miktarda zeytinyağı içeren, sebze veya meyve içeren seçenekleri tercih edin.

-Hazır meze satın almayı düşünüyorsanız güvenilir yerleri tercih edin. Besinlerin taze ve temiz olması çok önemli.

-Mayonez veya krema içeren, kızartılarak hazırlanmış, hazırlandıktan sonra birkaç gün bekletilmiş mezelerden kesinlikle uzak durun. Aksi halde gecenin kalan yarısını ve yılbaşının ertesi günlerini besin zehirlenmesi semptomlarıyla geçirmek zorunda kalırsınız.

-Örnek mezeler: o Zeytinyağlı enginar, o Babagannuş, o Domatesli acılı ezme, o Semizotu Salatası,

o Humus (az yağlı), o Haydari(Yağ ilavesiz), o Maydanoz salatası, o Beyaz peynir (Az yağlı)

Kuruyemişlere dikkat!

-Çok tuzlu ve fazla kavrulmuş kuruyemişlerden uzak durun.

-Beyaz leblebi, diğerlerine göre oldukça masum bir seçenek. Tercih edebilirsiniz. Bunun haricinde; kuru üzüm, kuru kayısı, kuru erik, kuru dut, badem, fındık gibi yemişleri de tercih edebilirsiniz. Ama tüketeceğiniz miktarlara dikkat edin.

2015, sağlık dolu, formda, rengarenk bir yıl olsun...

İpek AĞACA ÖZGER

Uzman Diyetisyen

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