YİYECEK ALIŞVERİŞİ YEMEK ÖNCESİ YAPMAYIN!

Market alışverişi yaparken alışveriş yapan diğer kişilerin sepetlerine bakmaktan alıkoyamam kendimi. Bir kişinin/ailenin nasıl bir beslenme alışkanlığı olduğunu anlamak için market arabasına/sepetine bakmanız yeterli! Market arabasında hazır gıdalar çok sayıda mı; şekerli ve yağlı besinleri almış mı; süt-yoğurt ürünlerinden sepetinde ürün var mı, meyve sebze alışverişi yapmış mı; vs. vs. Maalesef çoğu market arabasında sağlıksız ve kilo almaya sebep olabilen besinleri/ ürünleri görüyorum. Yağ ve şeker içeriği yüksek besinlerin yer aldığı, posalı besinlerden maalesef ki çok yetersiz olan alışveriş sepetlerine sık rastlar oldum.

Aç karnına alışverişte daha kalorili besinlere yöneliyoruz ve daha çok miktarda yiyecek alıyoruz!

Akşam yemeği saatine doğru markette insanların çılgınca alışveriş yaptığına şahit oluyorum. Bu saatler yiyecek alışverişi için doğru seçilmiş saatler değil. Çünkü; açken alışverişe çıkmak demek, normalde tokken aklınıza bile gelmeyecek besinleri/ürünleri de alabilirsiniz anlamına geliyor. Açken gözümüz dönebiliyor ve özellikle düşmüş olan kan şekerimiz şekerli besinlere bizi yöneltiyor. Örneğin; tok karnına alışverişe çıktığımızda şekerpare, baklava, künefe gibi şerbetli ve bu mevsim için oldukça ağır olan tatlılar yerine dondurma, güllaç, vb. daha hafif tatlılar tercih edilir. Hatta tatlı yerine meyve almak daha çekici gelir tok olan birine.. Fakat aç karnına alışveriş yaparken daha ağır ve şekerli besinlere yönelebiliyoruz. Düşmüş olan kan şekerimiz yükselmek istiyor ve bize ‘Daha fazla şeker al; daha çok şeker al!’ diyebiliyor. Farkında olmadan yaptığımız bu yanlış yönelme, aldığımız besinlerin çeşidinde olduğu kadar miktarında da oluyor. Örneğin; 1 porsiyon tatlı alacakken; aç karnına alışverişe çıktığımızda ‘bulunsun’ düşüncesi ile 1kg. tatlı alabiliyoruz. Yapılan bilimsel çalışmalar da bu bilgiyi doğruluyor. Açken daha kalorili besinlere yöneliyoruz ve daha fazla sayıda almak istiyoruz. İşte bu yüzden yiyecek alışverişinizi tok karnına yapınız!

Alışveriş listesi kullanın!

Aç da olsanız; tok da olsanız market alışverişi yaparken ‘Alışveriş listesi’ kullanılmalı. İhtiyaçlarınızı evde belirleyip bir kağıda not alın. Bu not ile alışverişe çıkın ve listenizdeki ihtiyaçlarınızı alıp abur cubur reyonuna uğramadan alışverişinizi bitirin. Evinizde abur cubur besinler olmas ise siz de tüketmemiş olursunuz. İnanın bana ‘alışveriş listesi’ ile market alışverişi yapan kişiler, ideal kilolarını çok daha rahat koruyorlar.

Alışveriş listesi ile sağlıklı yiyecekler alacağınız renkli günler…

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