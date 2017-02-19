Cildimizin hassas noktası

Binlerce kez gezdiğim bir resim galerisi gibi bir çoğunun eseri ve hikayeleri birbirine benziyor.

Danışanları dinlerken yardımcı olmak ve içimden geçenleri anlatmak için en az onlar kadar çok heyecanlanırım. Gözlerinde ki sönük ışığın her bir danışanın ortak özelliği olması benim için binlerce kez gezdiğim bir sergi gibidir.

Geniş gözenekler, siyah noktalar, izler, nemsizlik, cilt oksijeni, kılcal damarlar, kalın deri, ince deri ve karakter değiştirmiş cilt tipleri cildimizin ortak özelliğidir.

Farklı derinliklerde bulunan yağ butonlarını sıkmak derin iz ve çok gözenek demektir.

Ciltler gereğinden fazla kuruyup ya da yağlanabilir. Her iki durum derinin kalınlaşması ve geniş gözeneklerin ve cilt lekelerinin oluşması için yeterli nedenlerdendir. Amacım sizlere cildimiz hakkında küçük fakat önemli detayları kısmen de aktarabilmekti.

Sizlere evde uygulayabileceğiniz minik bir ip ucu önerebilirim. Yüzünüzde bulunan pigmentasyon işaretlerini azaltmak için cilt lekelerinin ve sivilcelerin üzerinde rendelediğiniz patatesi 1 dk bekletin ve yüzünüzü bol su ile durulayın. Daha sonra uygun nemlendiricinizi ya da koruyucunuzu sürmeyi ihmal etmeyin.

Gülümseyin

Şafak Özer

Uzman: Estetisyen