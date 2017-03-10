Siyah nokta



Siyah noktalar hücreler arası yağ metabolizma hızının artması ile yağ ve toksinlerin ciltte birikmesi sonucunda gelişirken bir yandan geniş gözeneklerin ve izlerin kaynağını oluşturur.

Deride biriken sıvının üzeri sararıp katılaştıktan sonra hava ile temasa geçer ve siyahlaşır. Sivri uçlu deriden ayrılmış ve gözeneklere bağlı yaşarlar Cildin yıpranmasına neden olan bu sorunu yok etmek mümkün.



Cildimizde noktaları izlerken kaşlarımızı çatıp üzgün, üzgün bilinmez uzaklara gideriz. Dudak kenarlarınızda, oluşan tanecikler, alın ortasındaki iri uçlar ve burun noktalarnı pürüzsüz hayal eder nasıl oluştuğunu ya da nasıl oluşmayacağını düşünürüz.

Derimiz organlarımızdan biridir.

1- Siyah noktalar derimizde olağan bir süreç içinde oluşurlar.

2- Cildin siyah noktalardan zarar görmemesi için bulunduğu yerin ( lokal olarak hormonlarının düzenlenmesi gerekir. ) Kurtulmak için planlamalar yaparken genel hormonlardan bağımsız olarak düşünülmesi gerekir.

3- Sıkılan her nokta cildin tabakalarının hasar görmesine neden olur.

4- Genetik faktörler siyah noktaları kabullenmemiz anlamına gelmemelidir.

5- Siyah nokta ile gözenekler birbirlerinden çok ayrı konumda barınır, gelişir ve çoğalırlar.



Cilt sağlığı açısından bakıldığında siyah noktalar bıraktığı izlerle gittikçe siner.

Sağlıklı ciltlerin % 30' unda siyah nokta oluşmaz. Yağlı ciltlerin % 40 , az yağlı ciltlerin % 10 unda lokal olarak gelişir.

Aşırı yağlı ciltlerin kısmen % 5 inde siyah nokta gelişmez. Ciltte nadiren tek tek görülmesinin nedeni cildin ince, hassas ve telanjaktazi sorunlarının olmasıdır. Yağlı ciltlerde salgılanan yağ hücreleri kolay sıvılaşır ve gözeneklerde birikmez ya da daha az reaksiyon gösterir.



Her bir gözenek labirent gibi köke kadar ucu açık canlı bir dokudur. Tek bir gözeneğin yeniden yapılanması için ekstra çaba sarf etmek gerekir. Genetiğine göre çok geniş ya da çok dar gözenekli siyah noktaları onarmak sağlıklı bir yöntemdir.

Size önerilerde bulunup; Kek yemeye elvada, somon yiyin , bant kullanın, kahve telvesi ile peelig yapın, buhar tutun, sütü mikrodalgada ısıtın diyemem. Bu önerilerle vakit harcamakla istediğimiz cilde sahip olmaktan uzak yaşıyoruz.



Hayatını ağaç keserek geçiren kişiler keresteleri incelerken dayanıklı ve dekoratif işler çıkarmak için heyecanlanırlar. Olası deformasyonların sürpriz olduğu kerestenin kalitesi ve ne için kullanılacağı merak edilir.



Cildin alt katmanlarında oyuk ya da zayıf noktalar hep vardır.

Kişinin biyolojik ve fizyolojik değişimlerinde deri tüm ya da lokal olarak karakter değişimine açıktır. Cildin siyah noktalara ve gözeneklere esir kaldığı dikkate alınmalıdır.

İyi bir cilt için mücadele ederken buharın, maskelerin, bantların, faydasını gördüğünü söyleyenlerden olmayın.

Siyah noktaları gördüğümde fırında kavrulmuş, kabuğu çatlamış kestaneler gelir aklıma. Kestane pişmiş kabuk çatlamıştır.



Köklü dönüşüm ile sağlıklı bir cilt sizin elinizde.

Şafak Özer

Gülümseyin