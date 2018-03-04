Karboksiterapi Tedavisi

Karboksiterapi

Karbondioksit gazı doku ve damarları genişleterek uygulama bölgesinde oksijenin

yayılmasını sağlar. Bu sayede oksijen artar dolaşım hızlanır ve kişinin zayıflama süreci başlamış olur.

Karbondioksit tedavisi ve sonuçları

Karbondioksit zayıflatan tedavilerde en başta olandır. Bir diğer adı karboksiterapi' olan tedavinin zayıflama alanındaki olumlu etkilerinden dolayı bir çok ünlü karboksiterapi tedavisinden oldukça sık faydalanmaktadır.

Karboksiterapi ve zayıflama beden incelmesi olarak kendini göstermektedir. Karbondioksit tedavisi ile birlikte spor ve diyet kişinin kilo problemi oranında ele alınmalıdır. Lokal zayıflama alanında tercih edilen karboksi terapi ameliyatlarda cerrahların da sık kullandığı bir yöntemdir.

İnsan vücudu dakikada 200 ml karbondioksit gazını üretirken bir yandan vücut üretilen karbondioksit miktarını dışarıya atar.

Vücudumuzun olağan akışında üretilip atılan bu gaz akışı desteklenerek lokal metabolizma hızının milimetrik olarak dengelenmesi sağlanır.

Karboksiterapi proğramları hem erkeklere hem de kadınlara hızlı ve etkili estetik bir görünüm yaşatır.

Günümüzde oldukça fazla rağbet gören yöntem uygulama amacına bağlı olarak 10 dk. ile 2,5 saat arası sürmektedir. Uygulamalardan en az 4 saat sonrasına kadar duş alınmaması gerekmektedir.

Uz. Estetisyen Şafak Özer