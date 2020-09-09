PRP ile gençleşin

Prp ile genç, güzel ve sağlıklı bir cilde sahip olmak mümkün. Kendi kanınız ile elde edilen size ait kök hücrelerle cildinizi yenileyebilirsiniz. Güzelliğinize güzellik eklemek isteyenler PRP yöntemini kullanabilirler. Kanımızda bulunan plazmalar bir çok maddelerin dokulara taşınmasını sağlar. Kandaki önemli hücrelerden biri olan trombositlerin görevi damar bütünlüğü bozulduğunda kanamayı durdurmak ve iyileşmeyi başlatmaktır. Trombositlerin içinde bulunan büyüme faktörleri ve stokinler nedeniyle yaraların hızla iyileşmesi sağlar. Böylece bu özelliği sayesinde estetik alanında cilt ve vücut gençleştirme işlemlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Hasarlı ve lekeli dokuların normale dönmesi için kullanılan PRP yöntemi sayesinde başarılı sonuçlar elde edilmektedir.

PRP kimlere uygulanır?

PRP her yaş gurubu kadınlara ve erkeklere uygulanır.

PRP hangi alanlarda kullanılır?

PRP estetik ve güzellik amaçlı vücudumuzun birçok bölgesinde güvenle kullanılmaktadır. Hızlı ve yan etkisi olamayan sorunsuz çözümleri sayesinde zarif bir vücuda sahip olmak artık çok daha kolay. Cilt yenileme alanlarından bazılarını yüz ve çene toparlama, el üstü gençleştirme, çatlak tedavisi, iz tedavileri olarak sıralayabiliriz.

Ayrıca estetik amaçlı yüzümüzde bulunan ince ve derin kırışıklıkların tedavisinde ve kol sarkmalarını toparlamak için kullanılan başarılı ve güvenilir bir yöntemdir.

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