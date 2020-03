Mucize güzellik

Çocukken elimdeki kaşığa yansıttığım görüntümle oynarken kaşığa dil çıkarıp profilden selfie yapardım. Aynanın karşısında saçlarımı tarayıp 'çok güzelim' diye övünür ensemi görmek için kendi etrafımda defalarca dönerdim. Halil Cibran güzellik için 'bütün bir hayatımız boyu aradığımız yitiğimizdir' demiş . Anlaşılan ben de aynada görmeyi istediğim güzeli arıyordum.

İnsanların ortak noktası en iyiye, en güzele ulaşmaktır. Her zaman, her an büyük umutlara yelken açıp mucizeler bekleriz. Mucize arkasından koşulduğunda bundan zevk alıp kendini beğenen güçlü bir kelime olunca karşılaşmak çok kolay olmuyor.

Bir kaç gün önce elimdeki kaşığa uzun uzun bakarken evde ki aynaya doğru yöneldim. Bir anda kaşıkla oynayan çocuk Şafak ve aynada kendini bulmaya çalışan genç kız Şafak'la buluşmuştum. Kendi kendime muzipçe çok güzelim diye mırıldandım. Hiç değişmemiştim. Yaş alırken yüz hatlarımı muhafaza ettiğimi gördüm. Bana göre bu bir mucizeydi. Burnum, dudaklarım saçlarım her şey gerçek beni işaret ediyordu.

Başkası olmaya özenmeden var olanı yapılandırıp korumuştum. Sizi siz yapan ve daha çok yakışacak küçük dokunuşları ve yapabileceklerinizi size de önerebilirim.

Güzelliğinizi kendi gerçeklerinizin üzerinden tasarlanacak katkılarla ortaya çıkarmak en doğru olandır. Mucize ardından koşulduğunda iyi ve güzel olana ulaşmanın kolay olduğunu öğretirken güzelliklere güzellik sunacak kadar cömerttir.

Kaşıkla selfi yapmadan, ensenizi görmekte zorlanmayacağınız sırtı sırmalı şık cam aynalar kadar ışıl ışıl parlayan güzellikler sizin olsun.

Şafak Özer

Gülümseyin