Kadınlar Orta Yaş Bakımında

23 yıllık meslek hayatımın henüz 6. ayında kendime verdiğim bir söz vardı. Herkesin yaptığını değil kimsenin yapmadığını yapacağım.

İşini iyi yapan ve bu yolda koşan insanların kendilerini seven ve saygı duyan mutlu insanlar olduğuna inanıyorum. Başarılı insanlar başarılı olmak için yola çıkmazlar.

Yaklaşık bir yıl önce Alsancak Pasaport'ta kahve içerken yan masadan gelen minik fısıltılarla birlikte 'Şafak' adını duyunca dönüp baktım. Aynı anda onlar da bana bakıyordu. Bir an sessizlik oldu.

-Merhaba!

-Merhaba?

-Şafak hanım?

-Evet .

-Nasılsınız?

-Sağolun siz ?

-Biz 10 yıl önce size cilt bakımına gelmiştik ..

-Öyle mi hatırlayamadım. Peki sonra niye gelmediniz?

Kahkahalar kopmuştu

-O kadar güzel oldu ki.. Hiç aklımızdan çıkmadınız başka yere de gitmiyoruz fakat gelmeyi çok istiyoruz.

-Peki süper sevindim.

Dile kolay 23 yıl günde 13-14 saat estetik güzellik alanında danışanlarımıza hizmet verirken toplumu bu sektörle ilgili bilinçlendirme çalışmalarıma aralıksız devam ettim.

Oldukça sorunlu bir cildim vardı. Şimdilerde 'cildiniz çok güzel genetik herhalde' diyorlar.

İlk cilt bakımım on iki yaşlarında, her evde kolaylıkla bulunan bir kremi yüzüme uygulamamla başladı. Bir süre sonra cildimde yağlanma artmıştı. Gazete, kitap, radyo ve tv programlarını takip ettiğimde yağlı bir cildim olduğuna karar verdim. Bir süre sonra yağsız bir krem kullanmaya başlayınca cildim kurudu ve derimde pul pul dökülmeler başladı. İzler, lekeler ve irili ufaklı yaralar çıkıyordu. On altı yaşıma girdiğimde ise doktora gittim. Hormon ve kan testleri ile birlikte önerilen ilaç ve kremleri kullanıyordum, mutsuzdum. İnsanlarla yüz yüze konuşurken bakışlarımı kaçırırdım. Peeling ve nemlendiriciler etkili oluyor gibi görünse de ilerleyen zamanlarda cildimde izler ve lekeler giderek kalıcı hale gelmişti. Yurt dışında lazerle cilt soyma işlemi beraberinde yeni lekeler ve izler bırakmıştı. Özgüvenim her defasında daha çok kırılıyordu. Durumu kabullenmiştim. Pudra ve kapatıcılarla saatlerce cildimi kapatmaya çalışıyordum. Bu ciltle nasıl dolaşırsın diye kendime söylenirdim. Ayna karşısında kapatıcı sürüp yüzüme her baktığımda 'bu ben değilim' diyordum. Cildimin iyi olmadığını biliyordum. İyi bir cilde nasıl sahip olacağım konusunda çaresizdim. Makyajla birlikte doğal güzelliğimi silmeden güzelliğime güzellik katacak renklendirmeler ile sağlıklı bir cilt görünümüm olmasını istiyordum. Pek çok yorum ve soru birikmişti, herkeste olduğu gibi.

Rahatsız olduğunuz bir leke , kuruluk, yağlanma, geniş gözenekler ya da izler için için nereye gidersiniz?

Nereye gitmek isteyeceğiniz konusunda size ismen öneride bulunamam ama şunu söyleyebilirim.

Cildimiz sizin zannettiğiniz kadar masum değildir. İyi bir cilde sahip olmak için öncelikle mevcudu koruma altına almak gerekir. Korunma aşıldıktan sonra arzu edilen onarımlar üzerinden planlamalar yapılır.

Her iş öyle değil mi.?

İstatistiklere göre Türkiye' de 500 kadından 4' ü cilt bakımı yaptırıyor. Dünyada cildi için en az para harcayan ülkelerin içindeyiz.

Buna rağmen tüm dünyada kadınlar güzelliği içsel güzellikle bağdaştırırken düğün ve dernek toplantılarında abartılı takviyeyle güzelleşmek yolunda adeta yarışıyorlar. Aslında kendi canavarımızı kendimiz yaratıyoruz. Sizce burada bir tezatlık yok mu.?

Kadınların 35-40 yaşından sonra cilt sorunlarına yönelmeleri demek 35-40 yıllık binayı yenilemek için yola çıkmak demektir. Biz doğar doğmaz yaş alma sürecimiz başlıyor .Cildimiz de öyle. 35-40 yaş önlem almak için geç değil mi sizce de ?

Lütfen yanlış anlamayın. Cilt bakımı buhar, ambul, maske ya da evde önerilen bal - kahve vs. değildir. Cilt bakımı cilt onarımı demektir. Önlem almak için 70 yaş bile geç değildir ancak cilt bakımına 12 yaş itibarı ile başlanmalıdır. Sivilce, yağlanma, kuru cilt, sivilce izleri, ya da geniş gözeneklerin ilerlemesini engellemek ve iyileştirmek için 12 - 17 yaş arasında yılda 2 - 4 kez periyodik bakım yaptırmak sağlıklı bir cilt için koruyucu olurken, genetik faktörlere ve doğal sürece bağlı oluşan yaş alma etkilerini de onarmaktadır. Böylece 35 - 40 yaşlarında ve onarımla birlikte sonrasında memnun kalacağınız sorunsuz bir cildiniz olacaktır.

Şafak Özer

Gülümseyin