Çocuğum ders çalışmıyor

Okulların açılmasına kısa bir süre kalmışken hem çocukların hem de anne-babaların ders çalışma, ödev yapma gibi konularda kaygıları ortaya çıkmaya başlamaktadır. Bu konuda size bir kaç ipucu vermek üzere yazıyı kaleme alıyorum.

Çocuklar, okuma- yazmayı öğrenip anne-babadan bağımsızlaştıkça ödevlerinin kontrolünü yapmak anne-baba açısından daha da güçleşir. Bu dönemde ebeveyn ders çalışmak istemeyen, ödev yapmak istemeyen çocuğunu anlamakta zorlanır, üzülür, kızar. Ancak; çocuğun hayat rehberi olarak bu durumda desteğinize ihtiyacı olduğunu unutmamalı ve ona kızmamalısınız. Tabii ki ders çalışma bilincini kazanmak ileride hayatta önüne çıkacak başka sorumlulukları da ele alışını etkileyecektir. Bu sebeple çocuğunuzun neden ders çalışmayı sevmediğini anlayabilmeniz ona bir hayat becerisi kazandırmanızı da sağlayacaktır.

Çocuğun ders çalışmayı istememEsinin bir kaç sebebi:

Ebevyn Tutumu: Ödevlerini yapması konusunda dayatmaları olan, günlük konuşmalar yerine derse ve başarıya odaklı bir tutum sergilenen ailelerde kimi zaman çocuklarda ders çalışmayı redetme davranışı görülebilir. Baskıcı tutum yerine ona, onun yanında olduğunuzu hissettirin.

Umursamamazlık: Ders çalışmasının gerekliliğini anlayamamış çocuklarda ders çalışmasına gerek görmediği için çalışma eylemi olmaz. Çocuğa uygun bir şekilde ders çalışmanın gereklilikleri anlatılmalıdır.

Kaygı: Çocukta başaramayacağına dair oluşan kaygılar ders çalışmadan kaçınmasına sebep olabilir. Çocukta ders çalışmadan kaçınmasına sebep olan kaygının özü araştırılmalı ve kaygıyı azaltmaya yönelik bir uzman desteği alınmalıdır.

Yukarıda saydığımız üç sebebin dışında bir çocuğun ders çalışmaktan kaçınmasının başka sebepleri de olabilir. Bu sebepleri irdelemek sizin göreviniz olduğu kadar öğretmenin de görevidir. Bir anne-baba öğretmenin rolünü üstlenemezken bir öğretmen de bir anne-babanın rolünü üstlenemez. Bu gibi bir durum ile karşılaştığınız zaman bunu öğretmeni ile de paylaşmanız gerekmektedir.

Çocuğunuzun ders çalışma sorunları varsa anne-babası olarak iyi bir gözlemci rolü üstlenip bunun sebeplerini irdelemelisiniz ve bir uzmandan bu konuda yardım talebinde bulunabilirsiniz. Çocuğunuzun hayat rehberi olarak başa çıkmakta zorlandığı bu sorumluluğu almasına yardımcı ve destek olmalısınız.

Uzman Psikolog Ekin Nazlı