Empati Kurabilmek İçin İpuçları

Başkalarının düşüncelerini, isteklerini ve hislerini anlayabilme ve değerlendirebilme becerileri normal gelişim gösteren çocuklarda dört yaş civarında oluştuğu düşünülmektedir. Sosyal beceriler artık günümüz toplumunda bir kişinin başarılı ve mutlu olabilmesinde çok önemli sayılmaktadır. Bu sebeple çocuklarımızın empati kurabilmesi yani bir başkasının her hangi bir durumda ne hissedebileceği konusunda beceri sahibi olabilmesi önem taşımaktadır. Peki empati gelişimini nasıl destekleyebiliriz?

1) Kendi duygularını tanıması ve fark etmesi için onunla konuşun: Çocuğunuz okuldan kızgın geldi ancak kızgınlığının sebebini tam olarak kavrayamıyor veya kendini kızgın olmasına rağmen kızgın olarak kendini nitelendirmiyor çünkü kızgınlığın ne olduğunu tam olarak bilemiyor. Bu ve bunun gibi durumlarda çocuğunuzla yapacağınız kısa bir sohbet ile ne hissettiğini ve neden böyle hissettiğini anlaması konusunda yardımcı olabilirsiniz.

2) Başkalarının duyguları hakkında konuşun: Kendimizin ne hissettiği kadar karşımızdakinin ne hissettiğide önemlidir. Çocuğunuzla hem kendi duugularınız hakkında hem de onun arkadaşlarının duyguları hakkında konuşabilirsiniz.

3) Örnek Olun: Akrabalarınızla, arkadaşlarınızla olan ilişkileriniz ile ona örnek olun. Onun nasıl bir yetişkin olmasını istiyorsanız siz ona o şekilde davranın.

Empati gelişimi zaman alır. Yetişkinler olarak çocuklara bu konuda biraz sabırlı davranmamız gerekmektedir. Bununla birlikte kimi zaman yetişkin olmasına rağmen hala duygu ve düşüncelerini birbirinden ayıramayan, karşısındakinin niyetini, duygusunu fark edemeyen kişiler vardır. Bu açıdan değerlendirdiğimiz zaman bu kıymetli becerilerin zaman ile oluştuğunu ve sabırlı, çocuğa rol model olarak destekleyici davranmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Kaynakça: https://www.zerotothree.org/resources/5-how-to-help-your-child-develop-empathy