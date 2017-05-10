Ergen Çocuğunuzu Anlayabilmek

Ergenlik çağı birçok anne-babanın ne yapacağını bilemediği, sorunları eski yöntemlerle çözmeye çalışırken çuvalladığı zor bir dönemdir.

Ergenlik ile birlikte bireyde fiziksel ve ruhsal değişiklikler meydana gelmektedir. Ergenin duyguları daha hızlı değişmektedir. Bir şeye sinirliyken birden üzülebilirler. Arkadaş ilişkileri, onay görmek, beğenilmek çoğu şeyin önüne geçer. Ders çalışma alışkanlıkları değişiklikler göstermeye başlar. Bunların arasında bir de ev içerisinde kendi yerini bulmaya ve onu korumaya da çalışırlar. Yani sizin için büyüyen çocuğunuzu tanımak ne kadar zorsa ergenlik dönemindeki çocuğunuz için de hayat bir o kadar zordur.

Aileyi bir sistem olarak ele aldığımız zaman ergenlik dönemi ile birlikte ev içerisinde, aile üyelerinde ve üyelerin aralarındaki ilişkilerde değişiklikler olduğunu görebiliyoruz. Örneğin, ergenin arkadaşlarına verdiği değerin artması, onlarla daha çok vakit geçirme arzusu, kendini beğendirme isteği gibi durumlar ebeveyni kimi zaman üzebiliyor kimi zaman sevindirebiliyor kimi zaman ise sinirlendirebiliyor. Anne ve babası ile dışarı çıkmak yerine arkadaşı ile plan yapmayı tercih ediyor ve bu durum ailenin hafta sonu için olan tüm planlarını altüst edebiliyor. Çocuklar ile tartışmaya varan bu durumlar bazen karı-koca çatışmalarına kadar gidebiliyor. Bir bakıyorsunuz eskiden iş çıkışı eve koşa koşa giderken kendinizi 'acaba mesaiye mi kalsam?' derken buluyorsunuz.

Eminim bu veya buna benzer örnekleri ya çocuğunuz büyümüşse yaşamışsınızdır ya da şu an yaşıyorsunuzdur.

Bu dönemde anne ve baba olarak neler yapabileceğiniz aklınıza geliyor. Öncelikle çocuğunuzu olduğu gibi sevin ve kabul edin. Her zaman her istediğini yapmamalısınız ama empati kurun: Ne hissediyor olabilir? Üzülüyor mu? Kızıyor mu? Arkadaşlarıyla dışarı çıkmak istiyor ancak şartlar dışarı çıkması için uygun değil ve izin vermediniz. Düşünün siz onun yerinde olsaydınız üzülmez miydiniz? İzin veremeyeceğinizi açıklayın ancak onun ne hissediyor olabileceğini de anladığınızı söyleyin.

Ergenlik dönemi hayatımızdaki gelişimsel dönemlerden biridir. Bu dönemi bazılarımız daha kolay bazılarımız daha zor atlatabiliriz ancak çevresel etkenlerin de önemli rol oynadığını belirtmek gerekmektedir. Zor şartlarda büyümek, anne ve baba arasında kalmak, çatışmalara maruz kalmak, arkadaş zorbalığı bunlardan birkaçıdır.

Hangi yaş grubunda çocuğunuz olursa olsun yapabileceğiniz en önemli şey onu anlamak ve onu olduğu gibi kabul etmektir. Bazen anlaşıldığını hissetmek bile sorunun çözülmesine yardımcı olabilmektedir.